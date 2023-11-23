3 con giáp cuối 2023 có mệnh Phụng Hoàng phú quý, tài lộc sáng chói, thu nhập dồi dào, may mắn tình tiền liên tục: Càng chăm chỉ càng giàu có

Theo tử vi từ đây đến cuối năm 2023, người tuổi Hợi thích những nơi yên tĩnh.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc luôn có sự cố gắng nhất định, nhưng kết quả chưa đạt đến yêu cầu bản thân.

Tài lộc: Nguồn tài chính dần cao hơn, nhờ nỗ lực bản thân.

Sức khoẻ: Cơ thể đang bình ổn, ăn uống không còn kiêng cữ quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ đây đến cuối năm 2023, tuổi Tỵ đối diện với thách thức lớn nhưng đó cũng là cơ hội để bản mệnh bứt phá, đạt được thành công rực rỡ. Người làm ăn kinh doanh tận dụng thời cơ gặp gỡ các đối tác lớn. Sự hỗ trợ của quý nhân sẽ giúp bản mệnh dễ dàng hoàn thành được mục tiêu. Người làm công ăn lương cũng bước vào giai đoạn vượng phát. Những công việc cấp trên giao đều được tuổi Tỵ hoàn thành một cách xuất sắc.

Về phương diện tình cảm, người độc thân có thể tìm được chân ái của mình. Nếu có cảm tình với ai đó, bản mệnh nên dũng cảm thể hiện tâm tư, suy nghĩ của mình để đưa mối quan hệ phát triển lên một nấc thang mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ đây đến cuối năm 2023, tuổi Mão thường xuyên rơi vào trạng thái thiếu tập trung, nếu không nóng nảy, bốc đồng thì cũng ham vui, không muốn làm việc. Chính vì vậy, con giáp này có thể không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thậm chí, những người ít kinh nghiệm còn dễ nghe theo lời xúi giục của người xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Con giáp này cần học cách đánh giá vấn đề toàn diện hơn, chớ nên ngây thơ tin theo lời nói một chiều của người khác.

Về mặt tình cảm, người còn độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm bởi bản mệnh thích dành thời gian cho các kế hoạch cá nhân hơn. Dù người khác có chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng sẽ tìm cách từ chối dứt khoát.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.