Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11): 3 con giáp có vận kim tiền, vàng bạc đầy tay, may mắn đầy sân, tài lộc đầy lối, giàu có đáng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 03:05

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11), 3 con giáp sau tài lộc tăng vọt, vạn sự may mắn, giàu có đổi đời, phú quý không cần lo nghĩ về tiền.

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng 11/2023 khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11), người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11): 3 con giáp có vận kim tiền, vàng bạc đầy tay, may mắn đầy sân, tài lộc đầy lối, giàu có đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11), người tuổi Thìn hôm nay bản thân bạn biết tự lực cố gắng, sẵn sàng làm việc.      

Công việc: Người tuổi Thìn hôm nay bạn cố gắng rất nhiều, nỗ lực của bạn được nhiều người ghi nhận. 

Tình cảm: Trong tình yêu, không nên xen vào cuộc tình của người khác.

Tài lộc: Sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng nơi đúng chỗ.

Sức khoẻ: Hạn chế ăn tinh bột quá mức cho phép.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11): 3 con giáp có vận kim tiền, vàng bạc đầy tay, may mắn đầy sân, tài lộc đầy lối, giàu có đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11), công việc của tuổi Mão suôn sẻ hơn hẳn. Con giáp này làm gì cũng thấy may mắn, hanh thông, ít gặp trở ngại. Người mong chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử, học hành sớm nhận được tin vui.

Tuổi Mão biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi, có thu nhập bên ngoài. Bản mệnh luôn biết xoay xở sao cho ví của mình luôn có tiền, lo được cho gia đình. Không quan tâm thiên hạ nói gì, con giáp này chỉ lo kiếm tiền nuôi thân nuôi người nhà là tự thấy vui vẻ rồi.

Tuy nhiên vận tình cảm của con giáp này đi xuống. Do mải mê kiếm tiền, không có thời gian dành cho gia đình nên vợ chồng hay lục đục, cãi nhau. Người có con thì nên để ý con cái nhiều hơn, dạo này con cần sự quan tâm nhiều hơn từ bố mẹ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11): 3 con giáp có vận kim tiền, vàng bạc đầy tay, may mắn đầy sân, tài lộc đầy lối, giàu có đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11): 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, phú quý sang giàu, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên phơi phới

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11): 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, phú quý sang giàu, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên phơi phới

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11), 3 con giáp sau kiếm được bộn tiền, công danh thăng tiến, giàu sang phú quý không ngờ.

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