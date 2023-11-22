Từ tháng 12/2023 Quý Mão đến tháng 1/2024 Giáp Thìn, 3 con giáp tài khí ngút trời, vạn sự may mắn, khổ trước sướng sau, càng chăm chỉ càng giàu

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 15:33

Từ tháng 12/2023 Quý Mão đến tháng 1/2024 Giáp Thìn, 3 con giáp sau được sao may mắn chiếu cố, đại phú đại quý bất ngờ, sớm mua nhà sang sắm xe xịn.

Tuổi Sửu 

Từ tháng 12/2023 Quý Mão đến tháng 1/2024 Giáp Thìn, người tuổi Sửu hôm nay bạn là tuýp người kín tiếng trong chuyện tình cảm. 

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn còn chưa nắm kĩ kiến thức chung, luôn quan tâm những việc ngoài lờ. 

Tình cảm: Tình cảm giữa bạn và người yêu luôn mặn nồng, bạn không bận tâm người khác nói gì khi cả hai quen nhau. 

Tài lộc: Muốn đổi vận kinh tế, nhưng chưa biết cách, bạn tiêu tiền thường phải để gia đình lo lắng. 

Sức khoẻ: Tinh thần sức khỏe đã tốt hơn, bạn tập quen với lối sinh hoạt ăn uống và nghỉ ngơi lành mạnh.  

Từ tháng 12/2023 Quý Mão đến tháng 1/2024 Giáp Thìn, 3 con giáp tài khí ngút trời, vạn sự may mắn, khổ trước sướng sau, càng chăm chỉ càng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão sống cầu thị, biết tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Bản mệnh biết cách đối nhân xử thế nên luôn được mọi người yêu mến.

Con giáp này là người chung thủy, một khi đi yêu ai thì sẽ yêu hết lòng, khi chia tay thì rất dứt khoát, không thích níu kéo. Đường hôn nhân của tuổi Mão có thể không bình lặng nhưng cuối cùng hai bên vẫn ở bên nhau, yêu thương nhau.

Từ tháng 12/2023 Quý Mão đến tháng 1/2024 Giáp Thìn, người tuổi Mão có nhiều lộc lá, vận may tới liên tiếp. Đầu tháng 12, con giáp này bội thu tài lộc, kiếm tiền mỏi tay. Túi tiền của bản mệnh ngày một rủng rỉnh, không lo thiếu thốn.

Từ tháng 12/2023 Quý Mão đến tháng 1/2024 Giáp Thìn, 3 con giáp tài khí ngút trời, vạn sự may mắn, khổ trước sướng sau, càng chăm chỉ càng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Từ tháng 12/2023 Quý Mão đến tháng 1/2024 Giáp Thìn, tuổi Thìn được đánh giá cao và điều này thường mang lại nhiều cơ hội thúc đẩy sự thăng tiến trong công việc. Nhờ vào sự chăm chỉ và cam kết của mình, con giáp này thường được giao những nhiệm vụ quan trọng, giúp củng cố vị trí.

Người làm lãnh đạo luôn có sự tin tưởng tuyệt đối từ phía các nhân viên dưới quyền. Con giáp này quan tâm đến tất cả nhân viên và luôn cố gắng phân công công việc một cách hợp lý, để mọi người đều có cơ hội để phát huy sở trường cá nhân.

Trong ngày mới này, người mang thai không nên sửa chữa hay di chuyển đồ đạc ở hướng Tây Nam, bên ngoài phòng bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Bởi việc làm này có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 12h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Từ tháng 12/2023 Quý Mão đến tháng 1/2024 Giáp Thìn, 3 con giáp tài khí ngút trời, vạn sự may mắn, khổ trước sướng sau, càng chăm chỉ càng giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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