Tử vi 2 ngày cuối tuần (25 và 26/11): 3 con giáp tiền tài vượng phát, cầu lộc được lộc, trở thành đại gia trong chớp mắt

Tử vi 2 ngày cuối tuần (25 và 26/11), tuổi Mùi thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc, được tín nhiệm và đảm nhận nhiều trách nhiệm. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho con giáp này dễ rơi vào tầm ngắm của những ánh mắt đố kỵ từ đối tác.

Trong tình cảm, tuổi Mùi có thể phải đối mặt với lo ngại về sự nhạt nhòa. Có thể là lời khuyên tốt khi giảm đôi chút cảm xúc cá nhân và không đặt quá nhiều tâm trí vào mối quan hệ.

Những suy nghĩ tiêu cực như vậy có thể khiến đối tác cố ý tạo ra những khó khăn để làm trở ngại cho công việc của bản mệnh. Dù cả hai đều có xuất phát điểm giống nhau và làm việc trong môi trường đồng nhất, nhưng nếu không thận trọng và tỉnh táo, bản mệnh có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn không mong muốn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người sinh năm Tý thường thông minh, hóm hỉnh và chu đáo. Họ có những nguyên tắc riêng trong việc đối xử với mọi người và không bao giờ làm bất cứ điều gì mà họ không chắc chắn. Tử vi 2 ngày cuối tuần (25 và 26/11), người tuổi Tý sẽ được Thần Tài phù hộ, làm gì cũng sẽ kiếm được tiền. Hơn nữa, họ đều rất có năng lực.

Nếu họ có thể phát triển bản thân, tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở nơi khác và phát triển mạnh mẽ thì sự nghiệp của họ chắc chắn sẽ thăng tiến. Đưa lên một tầm cao mới và sự giàu có của bạn sẽ tăng vọt! Trên đường đi, tôi đã kiếm được hàng chục triệu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (25 và 26/11), người tuổi Tỵ chú ý công việc của bản thân, hạn chế ăn những món không quen thuộc.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay dù cho bản thân chưa hiểu hết lòng mình, nhưng bạn vẫn cố gắng làm việc.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ chưa chớm nở, cả hai đã vội xa nhau.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang dần tốt hơn, nhưng chi tiêu còn chưa kiểm soát.

Sức khoẻ: Cơ thể đang tốt, bạn vận động mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.