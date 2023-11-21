Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23 và 24/11): 3 con giáp phú quý nhất tháng, giàu có phát tài, tiền vào như nước, càng ngày càng vượng

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 20:45

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23 và 24/11), 3 con giáp sau làm đâu thắng đó, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió.

Tuổi Mùi 

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23 và 24/11), người tuổi Mùi hôm nay cẩn thận tiểu nhân hãm hại.   

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn cần tỉ mỉ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân hãm hại bạn.  

Tình cảm: Bạn luôn cho rằng tình cảm không chỉ đến từ một phía, chia sẻ cho đối  phương nhưng không nhận lại được gì cả.

Tài lộc: Mức chi tiêu đang khá dần lên.   

Sức khoẻ: Cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi theo phát đồ của bác sĩ. 

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23 và 24/11): 3 con giáp phú quý nhất tháng, giàu có phát tài, tiền vào như nước, càng ngày càng vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có lý tưởng cao đẹp, nhiệt tình tích cực và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm việc gì cũng nhất quán, tận tâm, đảm bảo được kết quả tốt.

Người tuổi này đa phần đều tài năng, tham vọng, luôn tự hoàn thiện bản thân, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ có thể duy trì đam mê công việc trong một thời gian dài. Con giáp này vốn có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Cuộc sống của họ vốn đã không đứng yên.

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23 và 24/11), người cầm tinh con rồng sẽ gặp nhiều may mắn, có tin vui đến nhà. Người tuổi này đi xa lập nghiệp, làm ăn kinh doanh ắt sẽ phát tài.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Họ có thêm nghề tay trái, làm việc tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm việc chăm chỉ ắt thu tiền về đầy túi, không phải chịu khó khăn, thiếu thốn nữa.

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23 và 24/11): 3 con giáp phú quý nhất tháng, giàu có phát tài, tiền vào như nước, càng ngày càng vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23 và 24/11), tuổi Thân có thể đạt được thành tựu đáng kể trong sự nghiệp, có cơ hội thăng tiến. Sự nghiệp của con giáp này ổn định và là nền tảng vững chắc để phát triển.

Cùng với sự thành công nghề nghiệp, tài chính cũng có phần dư dả. Thu nhập chính và phụ đều đều đặn đổ vào túi của con giáp này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc quản lý tài chính là quan trọng.

Tiếc là sức khỏe của tuổi Thân có thể giảm sút một chút. Ngoài tác động của thời tiết, lý do chủ yếu là do con giáp này quá mải mê công việc, đôi khi làm tốn nhiều năng lượng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Liên tiếp 3 ngày tới (22, 23 và 24/11): 3 con giáp phú quý nhất tháng, giàu có phát tài, tiền vào như nước, càng ngày càng vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến hết tháng 12/2023 dương lịch: 3 con giáp tiền tài nở rộ, bạc vàng nhiều không kể xiết, giàu có sung túc hơn người

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Từ đây đến hết tháng 12/2023 dương lịch, 3 con giáp sau cát tường như ý, tiền của vào ào ào như nước, vàng bạc sáng chói trước cửa nhà.

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