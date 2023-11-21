Từ đây đến hết tháng 12/2023 dương lịch: 3 con giáp tiền tài nở rộ, bạc vàng nhiều không kể xiết, giàu có sung túc hơn người

Từ đây đến hết tháng 12/2023 dương lịch, tuổi Sửu được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của những người quan trọng, mở ra cơ hội gặp gỡ và hợp tác với đối tác đáng tin cậy. Điều này có thể giúp xây dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững cho tương lai.

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình. Mối quan hệ của họ đang tràn đầy hạnh phúc và sự viên mãn, khiến cho họ luôn vui vẻ và thoải mái khi ở bên nhau.

Người làm công ăn lương được nhận những phần thưởng xứng đáng, cho thấy công sức bản mệnh đầu tư vào công việc được đánh giá cao. Người kinh doanh cũng hưởng lợi từ khả năng tính toán chính xác, giúp đạt được lợi nhuận đáng kể.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Về sự nghiệp, công việc trong tay có thể hoàn thành theo đúng tiến độ một cách khá dễ dàng. Từ đây đến hết tháng 12/2023 dương lịch, số dự án và công việc của người tuổi Dậu sẽ nhiều dần lên, áp lực cũng tăng lên nhưng nhờ có quý nhân khác giới hỗ trợ nên công việc vẫn vô cùng trôi chảy, thuận lợi.

Những khoản đầu tư sẽ thu được lợi nhuận thực tế trong tháng này, thu nhập tăng đáng kể trong tài khoản nhất định sẽ khiến bạn hài lòng. Tuy nhiên đừng tiêu dùng quá lãng phí, hãy tiết kiệm một ít tiền cho khoản đầu tư tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ đây đến hết tháng 12/2023 dương lịch, người tuổi Dần đang được gắn bó thân thiết với người thân của người yêu.

Công việc: Tuổi Dần đang cố gắng hoàn thành mục tiêu, bạn đang đưa cho bản thân nhiều việc quá sức.

Tình cảm: Chân thành là cách bạn dành cho người yêu.

Tài lộc: Quản lý thu nhập bền vững, sử dụng tiền một cách thông minh.

Sức khoẻ: Cơ thể thường nóng nảy, bạn nên ăn nhiều món ăn thanh đạm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.