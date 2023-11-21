Liên tiếp 5 ngày tới (27/11), cầu vồng sau mưa: 3 con giáp giàu sang nứt vách, làm ăn phát đạt, tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời

Liên tiếp 5 ngày tới (27/11), tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài.

Tháng này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý.

Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Liên tiếp 5 ngày tới (27/11), người tuổi Mão tâm huyết với từng công việc bạn lựa chọn.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không còn bận tâm những chuyện cũ, cố gắng xây dựng mô hình kinh doanh mới.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão không còn mệt mỏi vì đối phương, chấm dứt hoàn toàn.

Tài lộc: Cải thiện khả năng tư duy, làm kinh doanh nhạy bén có nhiều thu nhập.

Sức khoẻ: Nên thăm khám răng định kì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Liên tiếp 5 ngày tới (27/11), tuổi Tỵ đang gặt hái thành công, đánh bại mọi thách thức một cách thuận lợi. Bản mệnh được đánh giá cao và tin tưởng nên có vai trò, vị trí quan trọng trong công ty.

Tình hình tài chính của tuổi Tỵ đang thuận lợi, với thu nhập vượt xa mong đợi. Các dự án đầu tư đang mang lại lợi nhuận, giúp giảm bớt lo lắng về vấn đề tiền bạc. Điều này tạo ra cơ hội cho con giáp này thực hiện những ý tưởng mở rộng.

Mặc dù vận trình tình cảm không gặp nhiều sóng gió, nhưng có thời điểm tuổi Tỵ có thể cảm thấy mối quan hệ không được ngọt ngào và lãng mạn. Tuy nhiên, vấn đề thường xuất phát từ suy nghĩ của chính con giáp này, vì vậy hãy tận hưởng và chăm sóc tình cảm của mình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.