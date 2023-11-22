Đúng 3 ngày 23/11, 24/11 và 25/11: 3 con giáp hưởng lộc khủng, có mệnh vương giả, nhà xe chờ sẵn, tình tiền vượng phát bất ngờ

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm bạn thờ ơ, không quan tâm nhiều đến đối phương như trước, bận rộn với công việc.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay bạn tập trung vào lĩnh vực mới công việc, bận rộn không có thời gian dành cho bản thân.

Tài lộc: Tài chính cải thiện rõ rệt, khi bạn dành thời gian làm việc chăm chỉ.

Sức khoẻ: Áp lực công việc, cơ thể có dấu hiệu suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, cần cù. Bản mệnh biết rõ năng lực của bản thân nên không bao giờ ảo tưởng. Họ luôn đặt ra những mục tiêu phù hợp với bản thân.

Tuổi Sửu luôn ưu tiên gia đình. Với họ, người thân mới chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này thường có kế hoạch cụ thể cho những hoạt động của mình. Bản mệnh biết nắm bắt thời cơ để đạt được điều mà mình mong muốn.

Đúng 3 ngày 23/11, 24/11 và 25/11, tuổi Sửu nhận lộc trời ban. Sang tháng 12, tiền tài nở rộ, đường công danh thăng tiến. Bản mệnh học được nhiều kiến thức mới, tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhờ sự thông minh của bản thân và may mắn trời ban, tuổi Sửu có nguồn tiền tài dồi dào, cuộc sống ngày một đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 3 ngày 23/11, 24/11 và 25/11, về tài lộc, vận đỏ đến với tuổi Dần, giúp con giáp này đạt được thành công lớn từ công việc chính. Điều này là kết quả xứng đáng với nỗ lực mà bản mệnh đã đầu tư.

Về mặt tình cảm, tuổi Dần thường thấy khiên cưỡng khi bị giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu, bản mệnh có lẽ không muốn phí thời gian với những người chưa từng gặp.

Đối với những người đã kết hôn, hãy nhớ rằng việc duy trì mối quan hệ yêu thương đòi hỏi khả năng kiểm soát cảm xúc. Hãy luôn nhắc nhở bản thân biết trân trọng những gì đã có và không nên quá kiêng kỵ hoặc hạn chế bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.