Từ cuối tháng 12/2023 dương lịch: 3 con giáp có cát tinh phù trợ, phất lên như Rồng, vươn mình thành đại gia, làm giàu dễ hơn ăn kẹo

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 14:45

Từ cuối tháng 12/2023 dương lịch, 3 con giáp sau mang số giàu sang phú quý, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

Tuổi Thân 

Từ cuối tháng 12/2023 dương lịch, người tuổi Thân bạn quá mệt mỏi vì công việc quá nhiều so với năng lực.  

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân nên học hỏi thêm, cố chấp làm một mình không đạt hiệu quả.

Tình cảm: Mệt mỏi vì cả hai thường gây nhau những mệt mỏi. 

Tài lộc: Tiết kiệm chi tiêu hằng ngày, đừng quá dùng hoang phí.  

Sức khoẻ: Cần quan tâm đến thời gian ăn uống.

Từ cuối tháng 12/2023 dương lịch: 3 con giáp có cát tinh phù trợ, phất lên như Rồng, vươn mình thành đại gia, làm giàu dễ hơn ăn kẹo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn luôn mang đến cho người khác cảm giác điềm tĩnh và tự tin. Họ dường như sinh ra đã có hoài bão lớn và biết rõ mục tiêu mình theo đuổi. Dù trong hoàn cảnh nào, người tuổi Thìn cũng làm việc chăm chỉ và kiên quyết theo đuổi bằng mọi giá để đạt được điều mình mong muốn. Trong quá trình trưởng thành, họ cũng không ngừng học hỏi và rèn luyện được khả năng quan sát, mở rộng tầm nhìn của bản thân trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Thìn dường như có thể đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh bất kể thử thách nào họ gặp phải. Khả năng lãnh đạo lôi cuốn và sự cam kết kiên định với mục tiêu là những điểm nổi bật độc đáo của họ. Bất chấp môi trường xung quanh khó lường, tuổi Thìn vẫn có thể tiếp tục phấn đấu và tiến về phía trước, tin rằng những nỗ lực của mình sẽ được đền đáp.

Chỉ cần họ làm việc không ngừng nghỉ cho ước mơ của mình, tương lai của tuổi Thìn sẽ trở nên rực rỡ hơn nhờ sự phấn đấu của họ. Từ cuối tháng 12/2023 dương lịch, người tuổi Thìn sẽ tiếp tục hướng tới những thành tựu rực rỡ hơn nữa nhờ vào sự chăm chỉ và quyết tâm của họ.

Từ cuối tháng 12/2023 dương lịch: 3 con giáp có cát tinh phù trợ, phất lên như Rồng, vươn mình thành đại gia, làm giàu dễ hơn ăn kẹo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Từ cuối tháng 12/2023 dương lịch, tuổi Mùi có một túi tiền rủng rỉnh. Thậm chí, nhiều người có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn. Tuy nhiên, bản mệnh không nên tiêu xài hoang phí khoản tiền từ trên trời rơi xuống này.

Tốt nhất, hãy có cách đầu tư và sử dụng hợp lý, để tiền đẻ ra tiền. Còn nếu bản mệnh chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ thì dù có núi vàng, núi bạc, bản mệnh cũng sẽ chẳng thể nào giàu có và phát triển bền vững được.

Vận trình tình cảm của người độc thân chuyển biến tích cực. Con giáp này nhận ra người luôn lặng thầm quan tâm và giúp đỡ mình suốt bấy lâu. Nếu có thiện cảm với đối phương, bản mệnh có thể cho người đó cơ hội.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Từ cuối tháng 12/2023 dương lịch: 3 con giáp có cát tinh phù trợ, phất lên như Rồng, vươn mình thành đại gia, làm giàu dễ hơn ăn kẹo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023, 3 con giáp sau bước vào thời hoàng kim, giàu sang tự tìm đến, không thành tỷ phú cũng là đại gia.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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