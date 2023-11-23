5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 13:33

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023, 3 con giáp sau bước vào thời hoàng kim, giàu sang tự tìm đến, không thành tỷ phú cũng là đại gia.

Tuổi Tuất 

Tử vi 5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023, cho thấy người tuổi Tuất luôn có tiêu chí mới mẻ khi nhìn nhận vấn đề.    

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc luôn có góc nhìn trực quan, nhìn nhận công việc tích cực.

Tình cảm: Chung thủy là điều bạn đề ra cho mối tình hiện tại.

Tài lộc: Chọn đúng nơi, kênh đầu tư đúng hướng.    

Sức khoẻ: Không ăn quá no, ăn vừa đủ. 

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có trái tim nhân hậu, luôn để tại ấn tượng tốt cho những người xung quanh. Sự nghiệp của con giáp này trong thời gian tới sẽ có bước tiến rõ rệt. Bản mệnh vượt qua khó khăn, tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm và kiếm được số tiền lớn hơn.

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023, tuổi Mão có cơ hội mới, bước vào giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp. Con giáp này thể hiện được năng lực vượt trội, được quý nhân giúp đỡ hết mình trong công việc.

Dù gặp phải tình thế cạnh tranh gay gắt, bản mệnh đều có thể nhanh chóng vượt qua, bỏ xa đối thủ.

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023, đem tới những tác động tích cực cho sự nghiệp của tuổi Thìn. Con giáp này thường nhanh chóng nhìn nhận được các cơ hội để nắm bắt nhanh hơn hẳn mọi người.

Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội được người giàu kinh nghiệm hơn dìu dắt và truyền thụ kiến thức. Hãy khiêm tốn học hỏi, bản mệnh sẽ biết thêm được những điều đáng quý không có ở bất cứ sách vở nào.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt mọi việc trừ việc liên quan đến động thổ. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc và thực hiện cho phù hợp để có thể gặp được nhiều may mắn, khiến mọi việc diễn ra thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây, 23/11 đến Noel 25/12: 3 con giáp giàu có đổi đời, vàng bạc đầy két, tài lộc như mưa, sự nghiệp bứt phá, việc lớn nhỏ đều dễ thành

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