Đúng hai ngày 23/11 và 24/11: 3 con giáp rước lộc vào nhà, mã đáo thành công, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, may mắn ngập lối đi

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 08:33

Đúng hai ngày 23/11 và 24/11, 3 con giáp sau cuộc đời sang trang, tiền bạc tăng vọt, sớm hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Tuổi Ngọ 

Đúng hai ngày 23/11 và 24/11, tuổi Ngọ được khuyên nên cẩn thận hơn trong giao tiếp, tránh sự nóng nảy có thể bùng phát bất cứ lúc nào và gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Bù lại vận trình tài chính của tuổi Ngọ đã cải thiện đáng kể, giúp xây dựng những kế hoạch tốt hơn để bảo đảm tương lai mà không phải phụ thuộc vào người khác.

Về mặt tình cảm, ngày mới này là thời điểm thích hợp để tuổi Ngọ vun đắp mối quan hệ của mình. Con giáp này không nên chỉ nói vài câu nói sáo rỗng, mà hãy dành sự chăm sóc cho nửa kia.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Đúng hai ngày 23/11 và 24/11: 3 con giáp rước lộc vào nhà, mã đáo thành công, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, may mắn ngập lối đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Những người tuổi Dậu thường thực tế, ổn định và kiên nhẫn. Con giáp này tập trung vào sự thoải mái về vật chất và giỏi quản lý tài chính. Không những vậy, người tuổi Dậu thường có ý chí mạnh mẽ và lối suy nghĩ thực tế.

Đúng hai ngày 23/11 và 24/11, con giáp này sẽ có cơ hội kiếm tiền nhờ khả năng quản lý tài chính. Họ có khả năng thành công khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư bất động sản hoặc các ngành liên quan đến tài chính. Nhờ sự kiên nhẫn và tư duy thực tế, người tuổi Dậu sẽ nhanh chóng đạt được thành tích nổi bật trong sự nghiệp.

Để có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh và đường tình duyên rực rỡ, người tuổi Dậu cần duy trì khả năng quản lý tài chính. Họ nên tập trung vào kế hoạch đầu tư dài hạn, phân bổ nguồn tài chính hợp lý, ổn định và thận trọng trong các quyết định tài chính.

Đúng hai ngày 23/11 và 24/11: 3 con giáp rước lộc vào nhà, mã đáo thành công, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, may mắn ngập lối đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Đúng hai ngày 23/11 và 24/11, người tuổi Mùi lo lắng nhiều cho người, bạn không hoàn thành tốt công việc  

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc vì chuyện cá nhân bạn không hoàn thành tốt công việc hiện tại. 

Tình cảm: Bạn dành hết thời gian cho đối phương, lo lắng và chăm sóc cho người ấy.

Tài lộc: Chưa cải thiện, bạn đang tốn kém nhiều tiền vào thăm viếng.   

Sức khoẻ: Cố gắng dành thời gian cải thiện sức khoẻ.     

Đúng hai ngày 23/11 và 24/11: 3 con giáp rước lộc vào nhà, mã đáo thành công, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, may mắn ngập lối đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11): 3 con giáp có vận kim tiền, vàng bạc đầy tay, may mắn đầy sân, tài lộc đầy lối, giàu có đáng ngưỡng mộ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11): 3 con giáp có vận kim tiền, vàng bạc đầy tay, may mắn đầy sân, tài lộc đầy lối, giàu có đáng ngưỡng mộ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11), 3 con giáp sau tài lộc tăng vọt, vạn sự may mắn, giàu có đổi đời, phú quý không cần lo nghĩ về tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý