Vận hạn 12 con giáp ngày 23/11/2023: Dậu tiền tài hao hụt, Tuất tình cảm biến động, Hợi xui xẻo đủ đường

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu không thích cuộc sống bị gò bó, áp lực.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm đã có nhiều thay đổi, bạn không mong muốn những suy nghĩ tiêu cực bên cạnh người bạn yêu thương.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bạn đang làm việc trong khuôn khổ, không tự do.

Tài lộc: Tài lộc đang dần cải thiện, bạn luôn có nguồn tài lộc ổn định khi áp dụng đúng công thức.

Sức khoẻ: Sức khỏe bản thân đang có nhiều điều cần thay đổi, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường là người khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy mà con giáp này giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người.

Tuổi Tuất tuổi Mùi ôn hòa, nhẹ nhàng, dễ cảm thông và hay giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, con giáp thường được người tốt giúp đỡ.

Đúng ngày mới 23/11, con giáp tuổi Tuất được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Đặc biệt, con giáp này có cơ hội phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực nhất.

Người làm kinh doanh thì công việc ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Mùi làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 23/11/2023 có thể xuất hiện rào cản cho sự phát triển sự nghiệp của tuổi Hợi. Đó có thể là quan hệ với cấp trên đang trong tình trạng căng thẳng. Điều này có thể khiến bản mệnh không thể tận dụng tốt những điểm mạnh của mình.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này nên học cách giảm bớt tự ái để có khả năng đồng cảm nhiều hơn với người kia. Mọi người đều có lý do riêng cho hành động của họ, và không nên ép buộc người khác theo ý mình.

Người đang độc thân hãy cẩn trọng khi nghe những lời ngọt ngào của người khác. Để biết người ta thật lòng với mình hay không, bản mệnh nên quan tâm đến hành động thay vì lời nói trên đôi môi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.