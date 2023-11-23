2 tuần nữa, 3 con giáp đổi đời năm Quý Mão: Vàng bạc chất như núi, tài lộc cứ vào đều đều, thành công ở nhiều khía cạnh

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, 2 tuần nữa, tuổi Tý thường thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh, với sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Tinh thần cầu tiến của con giáp này nhận được nhiều lời khen ngợi, khả năng giao tiếp tinh tế giúp giảm căng thẳng tại nơi làm việc.

Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền, với sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm. Hãy tận dụng cơ hội này để đạt được thành công và tha hồ chi tiêu theo ý muốn của mình.

Tuổi Tý được khuyên hãy giữ tinh thần hòa đồng để tránh những mâu thuẫn không cần thiết và chọn lựa từ ngôn từ mềm mại khi muốn đưa ra ý kiến hay góp ý.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp tháng 11/2023, người tuổi Tuất chính là con giáp vô cùng hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tuất dù có bị sao xấu chiếu mệnh nhưng do các mối quan hệ tốt mệnh quý nhân phù trợ nên mọi việc được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

2 tuần nữa, người tuổi Tuất có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi Tuất nếu như đang làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, tuổi Tuất luôn cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 2 tuần nữa của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay cẩn thận từng công việc bạn đảm nhận.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc biết lắng nghe người khác.

Tình cảm: Tình cảm chân thành, đủ lớn cho bạn biết cách yêu thương người khác.

Tài lộc: Khoản thu nhập quá lớn, cần kiểm soát triệt để.

Sức khoẻ: Nên để bản thân thoải mái, dễ chịu khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.