Đúng 3 ngày tới (25/11/2023), người cầm tinh 3 con giáp sau tiền tỷ nắm chắc trong tay, vàng bạc ngập két bất ngờ, vận may vô kể, cả đời êm ấm,

Tài lộc: Chủ động tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập.

Sức khoẻ: Ăn nhiều món ngon, cảm nhận tốt khi cơ thể không khoẻ.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão sẽ trải qua ngày 25/11/2023 tài lộc và vận may của họ sẽ biến thành cầu vồng. Trong giai đoạn này, vận may của họ sẽ đạt đến tầm cao mới. Đặc biệt, trong sự nghiệp hay tài chính, họ đều sẽ nhận được những điều may mắn bất ngờ.

Tuổi Mão được trời phú cho khả năng nhìn xa trông rộng và có thể nắm bắt một số cơ hội có một không hai. Những quyết định của họ sẽ rất sáng suốt và tạo ra của cải cho họ. Trong thời gian tới những người tuổi Mão họ có thể nhận thêm thu nhập, có thể từ các khoản đầu tư, tiền thưởng hoặc các khoản thu nhập bất ngờ khác. Trong giai đoạn này, tuổi Mão cần nắm bắt cơ hội một cách thận trọng nhưng lạc quan, ví của họ sẽ chứa đầy của cải.

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày tới (25/11/2023), tuổi Dậu thường có những suy nghĩ bi quan khi đối diện với khó khăn. Con giáp này cho rằng mình không đủ khả năng để vượt qua thử thách nên rất dễ đưa ra quyết định đầu hàng.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể dễ dàng nhận ra rằng các kế hoạch của mình đang tiến triển không suôn sẻ như dự định. Có lẽ bản mệnh cần thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề, không nên lặp đi lặp lại mãi một hình thức kinh doanh.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

