5 ngày cuối tháng 11/2023, 3 con giáp ăn sung mặc sướng, đếm tiền mỏi tay, vàng bạc đầy ví, mua nhà sắm xe trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 19:33

5 ngày cuối tháng 11/2023, 3 con giáp sau có số vượng quý nhân, từ nghèo hóa giàu, càng chăm chỉ càng giàu có.

Tuổi Tỵ 

5 ngày cuối tháng 11/2023, tuổi Tỵ bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

Dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương.

May mắn thay nay cũng được coi là một ngày vượng duyên với tuổi Tỵ khi ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

5 ngày cuối tháng 11/2023, 3 con giáp ăn sung mặc sướng, đếm tiền mỏi tay, vàng bạc đầy ví, mua nhà sắm xe trong chớp mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

5 ngày cuối tháng 11/2023, người tuổi Thân khó có được tình bạn lâu dài, bạn có tính cách hướng nội. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân làm việc độc lập, bạn chọn công việc làm tại nhà, không ảnh hưởng và tương tác với những người lạ. 

Tình cảm: Trải qua tình cảm thất bại, bạn chọn một mình, không muốn bị tổn thương. 

Tài lộc: Vấn đề tài chính không có làm bạn lo lắng, vì luôn có gia đình tương trợ. 

Sức khoẻ: Cố gắng chọn không gian mở, du lịch những nơi có nhiều thiên nhiên. 

5 ngày cuối tháng 11/2023, 3 con giáp ăn sung mặc sướng, đếm tiền mỏi tay, vàng bạc đầy ví, mua nhà sắm xe trong chớp mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

5 ngày cuối tháng 11/2023, tuổi Mão tiếp tục bước đi vững chắc và chậm rãi để củng cố khẳng định sức mạnh của mình, không để cho bất kỳ ai có cơ hội nghi ngờ hay chê trách.

Người kinh doanh có cơ hội để mở rộng mối quan hệ hợp tác, thử nghiệm, mở rộng thị trường và chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hơn cho tương lai. Có thể xuất hiện quý nhân, đem lại những lời khuyên quý báu cho bản mệnh.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, tuổi Mão có phần lơ là chăm sóc nửa kia. Con giáp này có thể xem những điều mà đối phương làm cho mình như điều hiển nhiên và dễ dàng quên mất giá trị thực sự của chúng. Nếu tiếp tục như vậy, bản mệnh có thể gây tổn thương cho mối quan hệ của mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn

5 ngày cuối tháng 11/2023, 3 con giáp ăn sung mặc sướng, đếm tiền mỏi tay, vàng bạc đầy ví, mua nhà sắm xe trong chớp mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (25/11/2023), người cầm tinh 3 con giáp sau tiền tỷ nắm chắc trong tay, vàng bạc ngập két bất ngờ, vận may vô kể, cả đời êm ấm,

Đúng 3 ngày tới (25/11/2023), người cầm tinh 3 con giáp sau tiền tỷ nắm chắc trong tay, vàng bạc ngập két bất ngờ, vận may vô kể, cả đời êm ấm,

Đúng 3 ngày tới (25/11/2023), 3 con giáp sau dự đoán sẽ làm nên chuyện lớn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp rực sáng, tình duyên viên mãn.

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