Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/11): 3 con giáp tinh hoa tụ hội, giàu có điên đảo cát khí tràn đầy, an nhàn hưởng phú quý

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn đang có nhiều thay đổi, bạn dành thời gian tìm hiểu công việc.

Tài lộc: Luôn giữ tài lộc vững vàng, tiết kiệm chi tiêu.

Sức khoẻ: Nên học cách cải thiện sức khoẻ, thường suy nhược cơ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/11), người tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều may mắn và có những bước đột phá trong sự nghiệp, tài lộc. Con giáp này có thể nhận được một lời mời làm việc ưng ý hoặc thực hiện dự án sáng tạo của riêng mình. Sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp và ước mơ của họ.

Những người tuổi Tý nên phát huy khả năng sáng tạo và tư duy độc lập của mình. Trong thời gian này, con giáp này nên chuẩn bị đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ của bản thân và đừng sợ mạo hiểm hay thất bại. Tuổi Tý cần tin vào bản năng và tài năng để từng bước đạt được mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/11), tuổi Dần dường như gặp khó khăn trong mọi công việc. Con giáp này cảm thấy mắc kẹt và cảm giác không có ai xung quanh đáng tin cậy để nhờ vả. Do đó, phải tự mình tự lực cánh sinh trong mọi tình huống.

Điều quan trọng là tuổi Dần cần thay đổi góc nhìn về vấn đề. Bản mệnh nên thử lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, không nên quá đa nghi và tự cho rằng mình mới là người đúng đắn nhất.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia cũng có chút trục trặc. Con giáp này có thể nghe thấy những lời đồn đại và mất lòng tin vào đối phương. Hai người cần nghiêm túc trò chuyện với nhau để tháo gỡ những rắc rối đang xuất hiện.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.