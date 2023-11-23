Liên tiếp 5 ngày tới (24, 25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận may ngập lối, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà, cuộc đời sang trang sung sướng

Liên tiếp 5 ngày tới (24, 25, 26, 27 và 28/11), tuổi Mão thường xuyên bị phân tâm, khó tập trung vào công việc, gây trì trệ và chồng chất công việc. Do đó, con giáp này thường tụt hậu so, luôn bận rộn nhưng hiệu suất lại không đạt được.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão trong ngày này cũng không được thuận lợi. Nếu đang độc thân, khả năng tìm kiếm mối quan hệ lý tưởng vẫn chưa cao. Cảm giác thất vọng có thể xuất hiện do sự không may trong tình cảm của con giáp này.

Trên phương diện tài chính, tuổi Mão cần phải thức tỉnh và thận trọng hơn. Nếu có kế hoạch đầu tư, hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, tránh rơi vào bẫy của những người không tốt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân khá năng động, tự lập, không ngại khó, ngại khổ. Họ luôn theo đuổi một cuộc sống tự do, tự mình gây dựng mọi thứ, không muốn dựa dẫm bất kì ai. Có lẽ đây cũng là một lý do, là vì chính họ đã lựa chọn cho mình một con đường có nhiều mũi gai.

Không chỉ thế, những người tuổi này còn ít khi gặp “vận may” trên con đường công danh, sự nghiệp. Họ rất dễ rơi vào tình huống “học tài thi phận”, bởi vậy nên sẽ gặp khá nhiều gian nan trên con đường đi tới thành công.

Tất nhiên, với những chú khỉ, sự cố gắng sớm muộn gì cũng được đền đáp, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi! Với những người thực sự kiên trì, cuộc đời sau này của họ sẽ gặt hái được rất nhiều thứ. Đó chính là thành quả từ sự nỗ lực mà họ đã dày công gây dựng. Bởi vậy, dù thời trẻ có phải lăn lộn nhiều, nhưng trải qua thử thách, tuổi Thân sẽ có thành công khiến người khác phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Liên tiếp 5 ngày tới (24, 25, 26, 27 và 28/11), người tuổi Thìn hôm nay luôn có những cản trở lớn trong công việc.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bị cản trở bởi nhiều người, bạn cần cẩn thận người lạ xung quanh.

Tình cảm: Tình cảm chưa đủ lớn để bạn cố gắng.

Tài lộc: Vững vàng nguồn thu nhập, hạn chế tiêu qua nhiều.

Sức khoẻ: Ăn nhiều món ngon, cẩn thận đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.