Kể từ tháng 12 năm nay, 3 con giáp bước vào đại vận giàu có, vượng phát tài lộc, tình son đỏ thắm, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Kể từ tháng 12 năm nay, Tam Hợp cục dự báo công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Nhờ cát khí lan tràn, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Bên cạnh đó, Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Kể từ tháng 12 năm nay, người tuổi Tuất là người có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết các công việc liên quan, luôn đưa ra nhiều quyết định sáng suốt cho sự nghiệp của bản thân.

Công việc: Người tuổi Tuất là người hòa đồng, luôn có những quyết định sáng suốt cho sự nghiệp của bản thân.

Tình cảm: Tình cảm chân thành, dành cho người yêu nhiều sự che chở, chờ đợi nhau khi yêu xa.

Tài lộc: Ổn định nguồn thu nhập, tập trung vào công việc cải thiện thu nhập.

Sức khoẻ: Kiểm tra tốt sức khoẻ, không nên chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Kể từ tháng 12 năm nay, tuổi Tỵ được những người có vị trí cao hơn quan tâm và hướng dẫn. Điều quan trọng là bản mệnh nên tận dụng cơ hội này để học hỏi và không ngần ngại đặt ra những câu hỏi nếu có điều gì chưa hiểu rõ.

Nếu con giáp này đang đảm nhận vai trò lãnh đạo, hãy biết rằng mình sẽ được nhân viên cấp dưới tôn trọng. Khả năng nhìn xa trông rộng của tuổi Tỵ giúp bản mệnh luôn đưa ra các quyết sách có lợi cho tập thể và làm cho mọi người trong tổ chức được hưởng lợi.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới. Đừng ngần ngại nếu bản mệnh nhận được lời tỏ tình từ một ai đó. Hãy thử cho đối phương cơ hội nếu bản mệnh cảm thấy có thiện cảm.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.