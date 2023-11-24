Từ nay đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp thu hút vận may, thăng tiến đáng kể, làm giàu thần tốc, nắm chắc tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 01:05

Từ nay đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, 3 con giáp sau may mắn nhân đôi, tài lộc nở rộ, phất lên giàu khủng, không còn lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Dần 

Từ nay đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, người tuổi Dần chọn lối sống lành mạnh, chan hoà với mọi người.   

Công việc: Người tuổi Dần rất chú tâm đến những tiểu tiết, quan tâm đặc biệt đến những dự án liên quan đến khoa học quan trọng.    

Tình cảm: Tình cảm không có, nhưng bạn nhận được sự mến mộ từ nhiều người.   

Tài lộc: Nguồn tài lộc đủ sống, nhưng cần cải thiện mức lương cơ bản.     

Sức khoẻ: Bạn đã có sức khoẻ tốt, luôn vận động đúng với thể trạng.

Từ nay đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp thu hút vận may, thăng tiến đáng kể, làm giàu thần tốc, nắm chắc tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Thìn có tính cách dịu dàng, thanh lịch và quyến rũ. Họ coi trọng sự cân bằng, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân và luôn giữ vai trò như "người phán xử". Nhờ được cát tinh soi chiếu, vận trình của người tuổi Thìn trong thời gian từ nay đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi.

Kỹ năng xã hội và hòa đồng của họ sẽ đạt đến đỉnh cao, thu hút sự chú ý và ủng hộ của những người có quyền lực xung quanh. Dù trong công việc hay trong đời sống tình cảm, người tuổi Thìn đều sẽ gặp được nhiều cơ hội may mắn. Với những lời khuyên hữu ích và sự hỗ trợ quý giá của quý nhân mà con giáp này có thể thực hiện được lý tưởng và ước mơ của mình.

Tuổi Thìn nên nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này và tận dụng tốt những lợi thế trong các mối quan hệ cá nhân. Hợp tác và giao tiếp với người khác sẽ giúp con giáp này có thêm nhiều cơ hội phát triển hơn. Đồng thời, họ cần nhớ duy trì sự cân bằng, hài hòa bên trong và không bị bối rối bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Đây là lúc con giáp này tin vào khả năng của mình và dũng cảm tiến về phía trước.

Từ nay đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp thu hút vận may, thăng tiến đáng kể, làm giàu thần tốc, nắm chắc tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Từ nay đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, tuổi Mão tiếp tục bước đi vững chắc và chậm rãi để củng cố khẳng định sức mạnh của mình, không để cho bất kỳ ai có cơ hội nghi ngờ hay chê trách.

Người kinh doanh có cơ hội để mở rộng mối quan hệ hợp tác, thử nghiệm, mở rộng thị trường và chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hơn cho tương lai. Có thể xuất hiện quý nhân, đem lại những lời khuyên quý báu cho bản mệnh.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, tuổi Mão có phần lơ là chăm sóc nửa kia. Con giáp này có thể xem những điều mà đối phương làm cho mình như điều hiển nhiên và dễ dàng quên mất giá trị thực sự của chúng. Nếu tiếp tục như vậy, bản mệnh có thể gây tổn thương cho mối quan hệ của mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn

Từ nay đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp thu hút vận may, thăng tiến đáng kể, làm giàu thần tốc, nắm chắc tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp 5 ngày tới (24, 25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận may ngập lối, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà, cuộc đời sang trang sung sướng

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Liên tiếp 5 ngày tới (24, 25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp sau có căn kim tiền, gặp dữ hóa lành, may mắn phúc đức ngập nhà, đi đến đâu cũng đều được quý nhân giúp đỡ.

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