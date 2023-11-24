Đúng ngày 30/11, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hũ vàng, tài vận lên cao chót vót, từ nghèo hóa giàu, phú quý theo năm tháng

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 14:45

Đúng ngày 30/11, 3 con giáp sau có nhiều chuyển biến tích cực, xua tan nghèo khó, sớm gặt hái thành công.

Tuổi Tuất 

Đúng ngày 30/11, người tuổi Tuất luôn quan tâm cách người khác nghĩ về bạn. 

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn để tâm nhiều đến lời nói của người khác, nên đôi lúc cảm thấy gò bó. 

Tình cảm: Tình cảm hiện tại dù cho bạn cố gắng đến đâu, vẫn khó mà hạnh phúc dài lâu, có thể cả hai phải xa cách.   

Tài lộc: Mức thu nhập hiện tại chưa đủ làm hài lòng bạn.    

Sức khoẻ: Cần học thêm những cách bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe.  

Đúng ngày 30/11, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hũ vàng, tài vận lên cao chót vót, từ nghèo hóa giàu, phú quý theo năm tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề. Đúng ngày 30/11, người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín.

Ngoài ra, trong tuần tới, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Đúng ngày 30/11, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hũ vàng, tài vận lên cao chót vót, từ nghèo hóa giàu, phú quý theo năm tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng ngày 30/11, vận trình ngày mới của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, bản mệnh thu được thành quả đáng kể. Khả năng sắp xếp mọi thứ cũng rất chu toàn, các đầu mục nhiệm vụ qua tay bản mệnh đều được giải quyết đâu vào đấy.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu có thể nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu làm tốt, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc vượng, thu nhập mới từ chức vụ, vị trí đang nắm giữ của mình.

Tuy nhiên sóng gió có thể ập tới trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu. Dường như con giáp này đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ này rồi. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia chút nào.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Đúng ngày 30/11, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hũ vàng, tài vận lên cao chót vót, từ nghèo hóa giàu, phú quý theo năm tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

Vào 5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), 3 con giáp sau từ nay làm gì cũng vượng, giàu sang đến cuối đời, sung sướng hưởng phước lành.

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