Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11: 3 con giáp tiền tỷ quấn thân, tài lộc hốt đầy tay, cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 14:05

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11, 3 con giáp sau tràn đầy sức sống, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc cực phát.

Tuổi Thân 

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11, người tuổi Thân thận trọng trong cách giải quyết công việc. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân rất thận trọng trong cách xử lí công việc, bạn cân nhắc rồi đưa quyết định thỏa đáng. 

Tình cảm: Tính cách không tự nhiên mà thay đổi, trừ khi bạn biết bày tỏ rõ ràng. 

Tài lộc: Giữ của rất tốt, nên tiền bạc không bao giờ thất thoát.   

Sức khoẻ: Yêu thương bản thân, nên bạn dành thời gian ra chế biến nhiều món ăn ngon.

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11: 3 con giáp tiền tỷ quấn thân, tài lộc hốt đầy tay, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý hiền lương, luôn rất nhẹ nhàng với những người xung quanh. Thời gian trước đây, tuy tài vận rất tốt nhưng chuyện tình cảm của người tuổi Tý không suôn sẻ, con giáp này luôn cảm thấy cô đơn.

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11, người tuổi Tý đã có thể yên tâm thoát khỏi cảnh “độc thân” bởi sẽ có cơ hội gặp được tình yêu đích thực vào thời điểm này. Không những thế, trong 7 ngày tới con giáp này sẽ có được vô số cơ hội phát tài từ đó thu về những khoản tiền không nhỏ làm đầy thêm những khoản tích lũy của bản thân. Có thể nói đây là thời gian may mắn của người tuổi Tý bởi “tiền và tình đều đong đầy”.

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11: 3 con giáp tiền tỷ quấn thân, tài lộc hốt đầy tay, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11, tuổi Hợi chớ nên tỏ ra kiêu ngạo, bướng bỉnh, kẻo có người lấy cớ đó mà gây mâu thuẫn với bản mệnh. Tiểu nhân chỉ đợi tới lúc con giáp này lộ ra sơ hở để chọc gậy bánh xe nhằm cướp đoạt công sức và vị trí.

Trước khi làm việc gì con giáp này nên xem xét thật kỹ lưỡng, nhất là những người làm việc liên quan đến công việc hành chính như văn bản, giấy tờ…. Tuổi Hợi nên kiểm tra một loạt trước khi đặt bút ký hay trình lên cấp trên để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Hơn thế nữa, con giáp này có thể phải đối mặt với chuyện không vui trong chuyện tình cảm dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp. Dù bản mệnh nghĩ mình đã đủ chân thành nhưng nhân duyên vẫn chẳng được như mong muốn, tình cảm rối ren khiến phải ôm nhiều nỗi muộn phiền.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11: 3 con giáp tiền tỷ quấn thân, tài lộc hốt đầy tay, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

Vào 5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), 3 con giáp sau từ nay làm gì cũng vượng, giàu sang đến cuối đời, sung sướng hưởng phước lành.

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