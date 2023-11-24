Từ ngày mai 25/11 đến hết 30/11, 3 con giáp tài vận khai thông, bắt đầu hốt lộc, tiền bạc về liên tục, cuộc sống cực kỳ viên mãn

Sinh ra dưới năng lượng của một linh vật bản mệnh mạnh mẽ, người tuổi Dần là những người hoạt bát, nhanh nhẹn. Tuy người tuổi Dần không dễ chấp nhận những ý tưởng quá tiên phong hoặc quá cởi mở nhưng họ cũng khá tân tiến trong việc cập nhật những xu hướng mới. Miễn là điều đó phục vụ cho công việc và con đường thăng tiến sự nghiệp của họ.

Tuổi Dần cũng là người có thái độ nghiêm túc trong công việc, họ cẩn trọng để không gặp phải rắc rối phát sinh. Một trong những vấn đề người tuổi Dần cần chú ý đó là không nên để quyết định của bản thân ảnh hưởng quá nhiều bởi người khác.

Người tuổi Dần có thái độ nghiêm túc trong công việc và họ cũng làm việc rất chăm chỉ. Họ có khả năng giao tiếp tốt, kết nối nhanh nhẹn nên mối quan hệ của họ ngoài xã hội giúp ích nhiều cho họ trong công việc.

Ngày mai, vận may bất ngờ đến, tài lộc của họ ngày càng dồi dào, đến tuổi trung niên cuộc sống ngày càng giàu có, cuộc sống ngọt ngào như mật.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngày mai 25/11 đến hết 30/11, người tuổi Thân hôm nay thoải mái trong chi tiêu cùng bạn bè.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân dù chưa ở thời kì đỉnh cao, nhưng bạn rất cố gắng.

Tình cảm: Ở bên cạnh người bạn yêu, nói ra hết sự mệt mỏi trong lòng.

Tài lộc: Luôn cẩn trọng khi chi tiêu, không dám tiêu quá nhiều.

Sức khoẻ: Ăn nhiều món ngon, tăng cân đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày mai 25/11 đến hết 30/11, tuổi Tuất cần phải cẩn thận trong công việc. Con giáp này quá dễ dàng tin tưởng vào những lời nói của kẻ xấu để rồi làm hỏng việc. Có tài ăn nói, mồm miệng nhanh nhảu, có tài biện luận nhưng chưa được trọng dụng, nên tiếp cận với cấp trên nhiều hơn.

May mắn là tiền bạc không bị ảnh hưởng. Bản mệnh được quý nhân nhân giúp đỡ nên vẫn kiếm tiền đều đều. Một số người còn nhận được quà hoặc lộc ăn từ người quen, hãy tận dụng những mối quan hệ làm ăn hiện tại.

Vận trình tình cảm bình ổn nhờ. Con giáp này vốn thông minh, nhanh nhẹn, người còn trẻ sẽ thu hút được người khác phái để ý. Những ai đang bàn tới chuyện cưới xin thì nên tham khảo thêm ý kiến người lớn tuổi trong họ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.