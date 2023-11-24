Cuối tuần (25-26/11), 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, phú quý chạm nóc không ngờ

Cuối tuần (25-26/11), 3 con giáp sau đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, hứa hẹn giàu có rực rỡ.
- Tử vi 5 ngày tới (25/11 - 30/11), 3 con giáp phát tài bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh, không thành tỷ phú cũng là đại gia
- Đúng ngày 30/11, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hũ vàng, tài vận lên cao chót vót, từ nghèo hóa giàu, phú quý theo năm tháng
Tuổi Dần
Cuối tuần (25-26/11), tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.
Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.
Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.
Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất có đường tài lộc suôn sẻ, núi vàng núi bạc vững mạnh. Họ có năng lực kinh tế mạnh, phú quý thường xuyên gõ cửa, sự nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt. Khi gặp khó khăn, người tuổi Tuất thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên sự nghiệp của họ cũng dễ thành công hơn.
Người tuổi Tuất là người dũng cảm, luôn giữ vững niềm tin, họ sẽ không trở thành người chạy theo đám đông. Vì vậy trong cuối tuần (26 - 27/11), tài lộc sẽ gõ cửa nhà người tuổi Tuất. Trong năm nay người tuổi Tuất không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, vì quản lý tài chính là thế mạnh của họ. Ngoài ra, họ khá tinh tế trong giao thiệp, hiểu được đối phương cần gì nên có thể dễ dàng xử lý các tình huống đối nhân xử thế.
Tuổi Hợi
Cuối tuần (25-26/11), người tuổi Hợi yêu xa nên cả hai luôn cố gắng dành cho nhau thời gian.
Công việc: Người tuổi Hợi biết cách vận hành công việc cẩn thận.
Tình cảm: Người tuổi Hợi với tình cảm yêu xa, bạn và đối phương luôn cố gắng.
Tài lộc: Hãy chuẩn bị chu đáo nguồn tài lộc của bản thân.
Sức khoẻ: Không quan trọng ăn uống, bạn dùng nhiều nước có cồn.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.