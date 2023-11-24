Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp may mắn bủa vây, lộc không cầu cũng có, việc mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 16:05

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp sau vận may vô kể, giàu càng thêm giàu, cứ ung dung hưởng lộc.

Tuổi Dậu 

Cầm tinh những chú ngựa nên người tuổi Dậu chính là con giáp thường yêu thích cuộc sống tự do, có tính cách năng động, nhiệt tình. Tuổi Dậu họ luôn đam mê khám phá những điều mới mẻ và năng nổ trong việc làm quen, kết giao thêm bạn mới.

Một nét nổi bật khác của người tuổi Dậu là giỏi giao tiếp, óc thẩm mỹ cao và ưa thích vận động. Họ thường được nhiều người quý mến và kính trọng. Những nguồn tài nguyên cũng dần dần được tích lũy theo thời gian.

Trong công việc, người tuổi Dậu thể hiện sự đa tài, biết làm ra tiền, đồng thời cũng ưa thích việc gì có tính chất năng động, được đi đây đi đó. Tuổi Dậu không quá phù hợp với những quy tắc cứng nhắc nên thời gian đầu, khá khó để tìm được môi trường thực sự phù hợp với bản thân. Những người tuổi Ngọ sẽ vì thế mà gặt hái được khá nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp may mắn bủa vây, lộc không cầu cũng có, việc mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

TĐếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, người tuổi Dần vẫn còn lo lắng chuyện cũ, không thích hợp làm những việc quan trọng. 

Công việc: Người tuổi Dần lo lắng công việc, bạn không được giao những việc quan trọng từ cấp trên. 

Tình cảm: Bạn thích tạo bất ngờ giữa bạn và đối phương, nhưng không muốn đối phương biết. 

Tài lộc: Chi tiêu hằng ngày hoang phí, nên cẩn trọng tài chính. 

Sức khoẻ: Quan tâm bản thân, hạn chế sức khỏe suy kiệt. 

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp may mắn bủa vây, lộc không cầu cũng có, việc mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, vận trình ngày mới của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, bản mệnh thu được thành quả đáng kể. Khả năng sắp xếp mọi thứ cũng rất chu toàn, các đầu mục nhiệm vụ qua tay bản mệnh đều được giải quyết đâu vào đấy.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu có thể nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu làm tốt, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc vượng, thu nhập mới từ chức vụ, vị trí đang nắm giữ của mình.

Tuy nhiên sóng gió có thể ập tới trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu. Dường như con giáp này đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ này rồi. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia chút nào.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp may mắn bủa vây, lộc không cầu cũng có, việc mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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