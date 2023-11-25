10 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp được Thần Tài rải lộc tận cửa, vượng khí cuồn cuộn, làm gì cũng thu vàng thu bạc

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 16:05

10 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp sau bùng nổ tài lộc bất ngờ, kiếm tiền bạc tỷ, giàu sang chạm đỉnh, phú quý hơn người.

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, những người tuổi Tuất chính là con giáp cầu được ước thấy, càng chăm chỉ càng viên mãn giàu có.

Của cải mà tuổi Tuất gặt hái được có thể từ sự giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp hoặc khách hàng, một số có thể do đầu tư. Khi đạt được đến sự giàu có, tuổi Tuất cần tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng để tăng phúc lành và mở rộng mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng thời cần phải tỉnh táo, không tham lam hay quá mạo hiểm.

10 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp được Thần Tài rải lộc tận cửa, vượng khí cuồn cuộn, làm gì cũng thu vàng thu bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, tuổi Dần làm việc gì cũng cảm thấy vướng mắc. Con giáp này cảm thấy rằng xung quanh bản mệnh không có ai đáng tin cậy để nhờ vả, chính vì vậy mà luôn phải tự lực cánh sinh trong mọi việc.

Điều con giáp này cần làm là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, thử lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh, không nên quá đa nghi, tự cho rằng mình mới là người đúng đắn nhất.

Trên phương diện tình cảm, quan hệ giữa tuổi Dần và nửa kia cũng không được yên bình. Con giáp này nghe thấy những lời đồn thổi và nảy sinh lòng nghi ngờ nửa kia. Hai người cần nghiêm túc trò chuyện với nhau để tháo gỡ những vấn đề đang xuất hiện.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

10 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp được Thần Tài rải lộc tận cửa, vượng khí cuồn cuộn, làm gì cũng thu vàng thu bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, người tuổi Mão đào hoa, được nhiều theo đuổi. 

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tính cách khá cứng nhắc khi làm việc, bạn không thoải mái khi công việc không theo ý  muốn bản thân.

Tình cảm: Với tình yêu, bạn đào hoa, có nhiều người theo đuổi, tâm sự khi cô đơn. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay nên cẩn thận, hạn chế tiêu xài quá đà có thể ảnh hưởng xấu trong tương lai.

Sức khoẻ: Bạn không thích vận động quá mạnh, tìm những bộ môn nhẹ nhàng. 

10 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp được Thần Tài rải lộc tận cửa, vượng khí cuồn cuộn, làm gì cũng thu vàng thu bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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