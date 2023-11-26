Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024: 3 con giáp tài chính dồi dào, ngồi mát đếm tiền, lộc đầy túi khiến ai cũng ghen đỏ mắt

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024, công việc của tuổi Tỵ nhìn chung là tốt. Con giáp này có thể nhận được một số việc làm thêm và có cơ hội tham gia cạnh tranh. Bản mệnh nên thể hiện bản thân nhiều hơn.

Về mặt tình cảm, tuổi Tỵ dễ có tranh cãi vì bất đồng trong quan niệm sống với nửa kia. Trong gia đình, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến những khác biệt cảm xúc, học cách thấu hiểu thay vì phàn nàn.

Có thể tuổi Tỵ nóng lòng muốn có kết quả ngay lập tức nhưng việc này hoàn toàn không khả thi. Hãy cứ tích cực thay đổi từng bước tiến một, phát triển sự nghiệp mỗi ngày theo cách bản mệnh muốn, chấp nhận việc sai thì sửa, đừng quá nóng vội.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chăm chỉ, ham học hỏi nên không ngừng thu thập được những kiến thức mới, có giá trị cho công việc. Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024, tuổi Mùi được quý nhân phù trợ, khó khăn nào cũng được giải quyết. Bản mệnh nên tiếp cận những người có năng lượng tích cực, chăm chỉ, kiên trì để được truyền cảm hứng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Mùi trong thời gian vừa qua sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cuộc sống của người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ phát triển thuận lợi, ngày càng sung túc. Tương lai không xa, bản mệnh có thể nhanh chóng vươn lên chạm tay tới sự giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024, người tuổi Thân bỏ qua chuyện cũ, cố gắng tìm người bạn yêu thương chung thuỷ.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân hôm nay bình ổn với những công việc bạn thích.

Tình cảm: Tình cảm cũ đã bỏ qua, bạn vui vẻ đón nhận niềm vui mới.

Tài lộc: Kiểm tra lại mức thu chi hiện tại trước khi muốn mua sắm lớn.

Sức khoẻ: Ăn no trước những bữa tiệc tùng cùng bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.