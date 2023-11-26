Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024: 3 con giáp tài chính dồi dào, ngồi mát đếm tiền, lộc đầy túi khiến ai cũng ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 21:33

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024, 3 con giáp sau vận may trải thảm, vàng bạc đến tới tấp, ung dung hưởng tiền tài thiên hạ.

Tuổi Tỵ 

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024, công việc của tuổi Tỵ nhìn chung là tốt. Con giáp này có thể nhận được một số việc làm thêm và có cơ hội tham gia cạnh tranh. Bản mệnh nên thể hiện bản thân nhiều hơn.

Có thể tuổi Tỵ nóng lòng muốn có kết quả ngay lập tức nhưng việc này hoàn toàn không khả thi. Hãy cứ tích cực thay đổi từng bước tiến một, phát triển sự nghiệp mỗi ngày theo cách bản mệnh muốn, chấp nhận việc sai thì sửa, đừng quá nóng vội.

Về mặt tình cảm, tuổi Tỵ dễ có tranh cãi vì bất đồng trong quan niệm sống với nửa kia. Trong gia đình, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến những khác biệt cảm xúc, học cách thấu hiểu thay vì phàn nàn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024: 3 con giáp tài chính dồi dào, ngồi mát đếm tiền, lộc đầy túi khiến ai cũng ghen đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi chăm chỉ, ham học hỏi nên không ngừng thu thập được những kiến thức mới, có giá trị cho công việc. Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024, tuổi Mùi được quý nhân phù trợ, khó khăn nào cũng được giải quyết. Bản mệnh nên tiếp cận những người có năng lượng tích cực, chăm chỉ, kiên trì để được truyền cảm hứng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Mùi trong thời gian vừa qua sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cuộc sống của người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ phát triển thuận lợi, ngày càng sung túc. Tương lai không xa, bản mệnh có thể nhanh chóng vươn lên chạm tay tới sự giàu có.

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024: 3 con giáp tài chính dồi dào, ngồi mát đếm tiền, lộc đầy túi khiến ai cũng ghen đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024, người tuổi Thân bỏ qua chuyện cũ, cố gắng tìm người bạn yêu thương chung thuỷ.   

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân hôm nay bình ổn với những công việc bạn thích. 

Tình cảm: Tình cảm cũ đã bỏ qua, bạn vui vẻ đón nhận niềm vui mới. 

Tài lộc: Kiểm tra lại mức thu chi hiện tại trước khi muốn mua sắm lớn. 

Sức khoẻ: Ăn no trước những bữa tiệc tùng cùng bạn bè. 

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024: 3 con giáp tài chính dồi dào, ngồi mát đếm tiền, lộc đầy túi khiến ai cũng ghen đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày tới (26/11 - 30/11), 3 con giáp thuận lợi trăm bề, vận mệnh cát tường, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Tử vi 4 ngày tới (26/11 - 30/11), 3 con giáp thuận lợi trăm bề, vận mệnh cát tường, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Tử vi 4 ngày tới (26/11 - 30/11), 3 con giáp sau hứng lộc mỏi tay, thoải mái làm giàu, cuộc sống dư giả hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 48 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 52 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 39 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận