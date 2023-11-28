Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 20:33

Đúng hai ngày 29 và 30/11, 3 con giáp chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời trong gang tấc.

Tuổi Mùi 

Đúng hai ngày 29 và 30/11, tuổi Mùi nghiêm túc với công việc. Con giáp này rất xông xáo đưa ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo nhằm phát triển công việc. Bản mệnh còn sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và đó chính là yếu tố giúp bản mệnh tỏa sáng.

Tài chính cũng tương đối ổn định, các nguồn thu nhập bảo đảm cho con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều. Dù vậy, bản mệnh vẫn cần phải mua sắm hợp lý, tránh vung tay quá trán chỉ vì sở thích của bản thân. Hãy học cách tiết kiệm cho trong tương lai ngay từ bây giờ.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm xuất hiện vết nứt do mâu mâu giữa các cặp đôi ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Nguyên nhân có thể cũng bởi hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau khiến khoảng cách ngày một xa dần, tình yêu phai nhạt.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu trong thời gian tới sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng, thế mạnh của mình và nhận được sự công nhận, đánh giá cao từ lãnh đạo, đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, đời sống tình cảm của người tuổi Sửu cũng sẽ được cải thiện. Bản mệnh có thể sẽ gặp được nửa kia của cuộc đời mình.

Vậy nên, người tuổi Sửu nên nắm bắt cơ hội này để thành công hơn nữa. Thời gian tới không những không thiếu tiền mà còn có nhiều bất ngờ mới.

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đúng hai ngày 29 và 30/11, người tuổi Dậu có nhiều sự thật che giấu, không muốn nhiều người biết.      

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay hãy dành cho bản thân công việc bạn yêu muốn có thể từ xuất phát điểm thấp.

Tình cảm: Người tuổi Dậu chủ động tìm kiếm cơ hội giải quyết, không muốn cả hai xa nhau vì cãi nhau.

Tài lộc: Tài lộc đạt được nhiều niềm vui, có nhiều mục tiêu mới.

Sức khoẻ: Ăn đêm nhiều không tốt cho tiêu hoá.   

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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