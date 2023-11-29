Liên tiếp 5 ngày tới (3/12): 3 con giáp vượng khí tràn trề, giàu có chạm đỉnh, đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 05:05

Liên tiếp 5 ngày tới (3/12), 3 con giáp sau làm ăn xuôi thuận, tiền tài rủng rỉnh, may mắn hơn người, phú quý vinh hoa chạm đỉnh.

Tuổi Mão 

Liên tiếp 5 ngày tới (3/12), người tuổi Mão luôn có tố chất của người lãnh đạo khi làm việc. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không thích ai đó làm ảnh hưởng đến tiến đến những ngày thành công rực rỡ. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm mặn mà, cả hai luôn muốn hạnh phúc vun vén, trọn vẹn dài lâu.    

Tài lộc: Bạn đang kiểm soát tài chính tốt, làm việc gì cũng có khoản tiết kiệm.

Sức khoẻ: Tinh thần bạn đang tốt, làm việc tràn đầy năng lượng.  

Liên tiếp 5 ngày tới (3/12): 3 con giáp vượng khí tràn trề, giàu có chạm đỉnh, đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Những người thuộc tuổi Dần cũng sẽ có vận may rất tốt kể từ liên tiếp 5 ngày tới (3/12). Đời sống của bạn trở nên dư dả và giàu có hơn. Có thể trước đó bạn cũng phải chịu nhiều khó khăn và vất vả, chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng may mắn là phước lành sẽ đến với người xứng đáng, sự chăm chỉ của bạn đổi lấy những cơ hội phát triển rực rỡ hơn.

Được Thần Tài bảo vệ, đây là thời điểm tốt nhất để bạn phát tài, thu nhập sẽ vô cùng xuất sắc, và rất nhiều tiền sẽ đổ về túi của bạn!

Bằng cách nỗ lực hết mình, bạn sẽ có khả năng đạt được những mục tiêu mà bản thân mong đợi trong công việc và sự nghiệp, đồng thời, thành tựu cũng sẽ ngày càng tích lũy.

Liên tiếp 5 ngày tới (3/12): 3 con giáp vượng khí tràn trề, giàu có chạm đỉnh, đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Liên tiếp 5 ngày tới (3/12), tuổi Thìn rất dễ rơi vào tình trạng cô độc. Với tính cách tự lập, khi gặp khó khăn, con giáp này thể phải đối mặt với những thách thức một mình, không có sự hỗ trợ từ xung quanh.

Thêm vào đó, có dấu hiệu báo trước về những trục trặc trong mối quan hệ của tuổi Thìn. Các cặp đôi cần phải cẩn trọng trước nguy cơ xuất hiện người thứ ba có thể đe dọa hạnh phúc của mình

Nếu có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn đang nảy sinh giữa bản mệnh và đối tác, việc giảm bớt cái tôi và tích cực hòa giải là quan trọng. Tránh để kiêu ngạo cá nhân tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bên.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Liên tiếp 5 ngày tới (3/12): 3 con giáp vượng khí tràn trề, giàu có chạm đỉnh, đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

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