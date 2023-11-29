2 ngày nữa 30/11 và 1/12: 3 con giáp giàu to bất chấp, phúc đức dạt dào, vận may ngập tràn, tài lộc vô kể, tiền bạc không để đâu cho hết

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 07:23

2 ngày nữa 30/11 và 1/12, 3 con giáp sau được cát tinh chiếu mệnh, thảnh thơi đón tài lộc, chẳng cần bon chen tiền tự tìm tới cửa.

Tuổi Tỵ 

2 ngày nữa 30/11 và 1/12, người tuổi Tỵ hôm nay sức khỏe cải thiện, bạn đang ở đỉnh cao sự nghiệp.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay đang có sự nghiệp khởi sắc, luôn tràn ngập những tin vui từ các dự án lớn. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đpng đầy, bạn và đối phương hạnh phúc khi ở cạnh nhau.   

Tài lộc: Tài lộc chưa hanh thông, nhưng bạn vẫn đang chăm chỉ làm việc. 

Sức khoẻ: Bạn đang cải thiện tình sức khỏe, vui vẻ với nhiều tin vui về sức khỏe. 

2 ngày nữa 30/11 và 1/12: 3 con giáp giàu to bất chấp, phúc đức dạt dào, vận may ngập tràn, tài lộc vô kể, tiền bạc không để đâu cho hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn trời sinh mang số mệnh phú quý. Bản mệnh làm gì cũng có thể đạt được thành công. Điều này có được nhờ sự thông minh, nhanh nhạy, gan dạ của tuổi Thìn cũng như một phần nhỏ là may mắn trời ban.

2 ngày nữa 30/11 và 1/12, người tuổi Thìn gặp cơ hội tỏa sáng có một không hai. Bản mệnh nếu có thể nhanh chóng chớp thời cơ thì tài vận sẽ vô cùng dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khiến mọi người ngưỡng mộ. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Thìn có thể đạt được thành tích lớn mà ai cũng muốn có được.

2 ngày nữa 30/11 và 1/12: 3 con giáp giàu to bất chấp, phúc đức dạt dào, vận may ngập tràn, tài lộc vô kể, tiền bạc không để đâu cho hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

2 ngày nữa 30/11 và 1/12, vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi gặp trở ngại, có khả năng sẽ phải đối mặt với sự ghen ghét từ những kẻ tiểu nhân. Do đó, việc tập trung vào nhiệm vụ và tránh tạo ra những điểm yếu có thể bị lợi dụng là rất quan trọng.

Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm ra đối tác phù hợp. Việc đánh giá người khác không chỉ dựa vào vẻ ngoại hình hay lời nói, mà còn liên quan đến việc sử dụng lý trí để xác định ai thực sự chân thành và có tình cảm đặc biệt dành cho mình.

Ngược lại, những người đã kết hôn chịu trách nhiệm lớn đối với đối phương. Dù mối quan hệ xã hội có thể mở rộng, con giáp này vẫn giữ khoảng cách tự nhiên với mọi người xung quanh để tránh bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại tiêu cực.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

2 ngày nữa 30/11 và 1/12: 3 con giáp giàu to bất chấp, phúc đức dạt dào, vận may ngập tràn, tài lộc vô kể, tiền bạc không để đâu cho hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11, 3 con giáp chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời trong gang tấc.

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