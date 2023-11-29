Từ đây đến hết tháng 12/2023: 3 con giáp cung hỷ phát tài, vạn sự đại cát, kết thúc chuỗi ngày vất vả, đón Tết 2024 linh đình

Từ đây đến hết tháng 12/2023, người tuổi Hợi thận trọng trong từng công việc bản thân theo đuổi.

Tình cảm: Người tuổi Hợi không muốn ai ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Công việc: Người tuổi Hợi giữ vững lập trường trong công việc, làm việc cực kì cẩn thận.

Tài lộc: Có nhiều cơ hội cải thiện tài chính, làm việc chỉn chu.

Sức khoẻ: Khám sức khoẻ định kì, đã mang đến cho bạn sự an tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ đây đến hết tháng 12/2023, vận số của các bạn tuổi Mão tuy đầy thách thức nhưng cũng có không ít cơ hội để phát triển nhờ sao Tử Vi chiếu mệnh.

Thời gian tới đây Mão sẽ gặp được một người quan trọng, người sẽ mở ra cánh cửa thành công cho bạn.

Về sự nghiệp, tuổi này sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng lương, sự nỗ lực và tài năng của bạn trong công việc sẽ được ghi nhận.

Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ có cơ hội gặp được người mình yêu thương từ lâu, còn những cặp đôi đã kết hôn sẽ có mối quan hệ hòa hợp hơn với bạn đời, không còn cãi nhau inh ỏi và sớm hiểu được người ấy đang nghĩ gì trong lòng.

Và đây cũng là thời điểm thích hợp để những người tuổi này học hỏi, trau dồi kiến thức từ những lần được đi đây đi đó, được tặng sách. Họ có thể tăng khả năng cạnh tranh trong sự nghiệp bằng cách tiếp tục học hỏi và nâng cao kỹ năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ đây đến hết tháng 12/2023, tuổi Tuất được khuyến khích thay đổi môi trường sống hoặc tự làm mới mọi thứ theo ý muốn của mình. Những biến chuyển này cũng sẽ giúp tinh thần bản mệnh tích cực hơn, đánh giá mọi thứ với góc nhìn tươi sáng hơn.

Ngày mới hôm nay sẽ mang tới tin vui trong chuyện tình cảm cho tuổi Tuất. Con giáp này thấy mình trải qua những ngày tuyệt vời, ngập tràn sự lãng mạn, yêu thương.

Con giáp này hãy trân trọng và tỏ lòng biết ơn với những gì mình đang có vì không ai tự nhiên đối xử tốt với mình. Ngoài ra, bản mệnh hãy học cách cư xử mềm mỏng, dịu dàng với mọi người hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.