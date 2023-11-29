Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp phú quý lên hương, vươn mình thành đại gia, sống trong nhung lụa giàu sang

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, người tuổi Tuất là con giáp cầu gì được nấy. Bản mệnh càng làm việc chăm chỉ càng giàu có viên mãn. Con giáp này có thể gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới đây. Bản mệnh có sự giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp nên công việc diễn ra thuận lợi.

Lưu ý, trong thời gian này, tuổi Tuất cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên tham lam hay quá mạo hiểm trong việc đầu tư kẻo mất tiền mất của.

Việc đầu tư của tuổi Tuất cũng không gặp nhiều khó khăn. Ngoài công việc, bản mệnh có thể tham gia một số hoạt động phúc lợi để tăng phúc lành cho bản thân cũng như mở rộng các mối quan hệ cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, người tuổi Thân chuyện cũ làm tổn thương đến bạn rất nhiều.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân hôm nay có người khác làm ảnh hưởng.

Tình cảm: Tình cảm không chỉ cho bạn mệt mỏi, còn làm cả hai tổn thương.

Tài lộc: Kiểm tra thu chi hằng ngày, tránh thất thoát.

Sức khoẻ: Chú tâm ăn uống, hạn chế ăn nhiều đồ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, tuổi Ngọ nên tập trung vào những việc nhỏ nhưng quan trọng, tránh sai sót. Nhớ rằng dù nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành nhưng bản mệnh không đủ sức để đảm nhiệm tất cả.

Thêm vào đó, con giáp này cần tránh xa những kẻ xấu đang gieo rắc những thông tin tiêu cực vào đầu mình. Họ sẽ ngăn cản sự tiến bộ mà bản mệnh đang nỗ lực thực hiện mỗi ngày bằng việc làm cho bản mệnh tin rằng mình không thể.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Tuổi Ngọ cũng không ngoại lệ, vì thế bản mệnh nên chuyển các việc quan trọng sang một thời điểm thích hợp khác.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.