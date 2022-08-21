Thời gian gần đây vận thế của người tuổi Sửu càng ngày càng thuận lợi, con giáp này có sự khởi sắc mạnh mẽ. Qua tháng 7 âm lịch, cho dù có gặp bất cứ vấn đề gì, con giáp này cũng có thể dễ dàng vượt qua được do thần may mắn ưu ái, soi chiếu. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu được quý nhân phù trợ có cơ hội trúng số độc đắc, phát tài to, bạc tỷ trong tay.

Trong công việc, do phát huy, thể hiện được tài năng xuất chúng của mình nên tạo được bước đột phá mới, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. Công việc của tuổi Sửu phát triển khiến cho thu nhập tăng cao, con giáp này không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền trong thời gian dài.

Vận trình công danh sự nghiệp của Mão tuần này tiến triển tốt đẹp. Với tinh thần làm việc hết mình, Mão đã có những cống hiến to lớn cho công việc và được cấp trên đánh giá cao. Đây có lẽ là thời cơ để Mão chuyển mình, thăng quan tiến chức.

Nếu có các kế hoạch, dự định gì quan trọng thì bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian đầu tuần. Lúc này vượng vận khí nhất, tỉ lệ thành công cao. Đồng thời đầu tuần bạn dễ có quý nhân giúp đỡ.

Qua tháng 7 âm lịch, nguồn thu nhập của tuổi Mão ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên. Dù làm công ăn lương hay làm ăn kinh doanh cũng đều có cơ hội kiếm tiền lớn. Nhưng dù có nhiều tiền thì bạn cũng không nên tiêu xài quá mức kẻo phí hoài công sức kiếm tiền.

Tuổi Hợi

Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội. Hợi sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Qua tháng 7 âm lịch, mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Qua tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi Bạn nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá do những mối làm ăn từ trước đó mang lại.(Ảnh minh họa: Internet)

Đường tình duyên của tuổi Hợi khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Hợi và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.