Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền về như thác đổ, may mắn đong đầy, tiền vàng đầy tay không lo túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 23:36

Cát Thần bất ngờ dạo chơi nên tuần mới (22/8 - 28/8) rất có lợi cho 3 con giáp này, chỉ cần nắm bắt được cơ hội, tin chắc rằng sẽ có được đột phá lớn, trúng số độc đắc làm thay đổi vận trình trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính cách ổn định, làm việc gì cũng chắc chắn. Con giáp này coi trọng cuộc sống vật chất, nên rất thích việc quản lý và đầu tư tài chỉnh bởi người tuổi Dậu biết rằng muốn có nhiều tiền thì không thể dựa vào mỗi lương.

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền về như thác đổ, may mắn đong đầy, tiền vàng đầy tay không lo túng thiếu - Ảnh 1
Người tuổi Dậu rất giỏi trong việc quản lý, khai thác các nguồn tài chính. (Ảnh minh họa: Internet)

Con giáp này có thể sắp xếp cuộc sống một cách khoa học, đều bỏ ra một phần thu nhập hàng tháng để tiết kiệm, đầu tư nhằm kiếm được những khoản lợi nhuận. Thời gian cho tuần mới (22/8 - 28/8) là thời điểm các khoản đầu tư hợp lý mang về vô số tiền bạc cho con giáp này.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới (22/8 - 28/8) những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

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Tuần mới (22/8 - 28/8) bắt đầu, tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó. Mặc dù năm nay là năm tuổi, nhưng chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), Chính Quan cho thấy người tuổi Mão có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt, nhưng đừng để sự kiêu ngạo của mình phá hủy tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay. Thiên Quan và Thương Quan khuyên bạn tốt nhất không nên chủ động gây hấn với người khác, đặc biệt là người có vị thế cao hơn mình.

Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này, mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần cho đến cuối tuần. Song bạn không cần quá vất vả mới đạt được điều ấy, bởi nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị.

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền về như thác đổ, may mắn đong đầy, tiền vàng đầy tay không lo túng thiếu - Ảnh 3
Tuần mới (22/8 - 28/8) vận trình tuổi Mão sẽ hanh thông hơn, cả ngày bạn tràn đầy năng lượng, chủ động làm tốt công việc của mình. (Ảnh minh họa: Internet)

Một số vấn đề có thể xảy đến với các cặp đôi tuổi Mão vào thời điểm đầu tuần, khiến hai bạn hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, nếu đôi bên chịu bình tĩnh tâm sự, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì sau đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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