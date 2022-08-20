Trong 3 tháng tới, 3 tuổi may mắn được thần Tài vẽ lối kiếm tiền, tài lộc khai mở, nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”, vàng bạc quấn chặt thân

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 02:17

Dự báo tử vi 3 tháng tới cho biết, thời điểm này có 3 con giáp vô cùng may mắn nếu biết nắm lấy cơ hội làm giàu, tiền tài rủng rỉnh nằm trong tầm tay.

Tuổi Mùi

Dưới sự phù hộ của các vì sao tốt lành, những người bạn tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong 3 tháng tới và xây dựng cánh cổng giàu có. Không những sức khỏe không gặp tai họa, mà tài lộc còn tăng gấp đôi so với ban đầu, là điềm lành vô cùng. Cuộc sống dù trước đây có nghèo khổ đến đâu thì sau này cũng sẽ thay đổi. Hạnh phúc trọn vẹn, cơm ăn áo mặc không lo âu, gặp nhiều may mắn.

Trong 3 tháng tới, 3 tuổi may mắn được thần Tài vẽ lối kiếm tiền, tài lộc khai mở, nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”, vàng bạc quấn chặt thân - Ảnh 1
Trong 3 tháng tới, tuổi Mùi gặp khá nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống.(Ảnh minh họa: Internet)

 Tuổi Thân

Thân thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Thân có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Tử vi  trong 3 tháng tới cho biết, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Thân nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thời gian này, Thân tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Trong 3 tháng tới, 3 tuổi may mắn được thần Tài vẽ lối kiếm tiền, tài lộc khai mở, nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”, vàng bạc quấn chặt thân - Ảnh 2

Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”. Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần tài ưu ái, trong 3 tháng tới người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Trong 3 tháng tới, 3 tuổi may mắn được thần Tài vẽ lối kiếm tiền, tài lộc khai mở, nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”, vàng bạc quấn chặt thân - Ảnh 3
Vận may của tuổi Tỵ sẽ thay đổi bất ngờ trong 3 tháng tới, những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực.(Ảnh minh họa: Internet)

 Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cát Tinh chiếu mệnh, trong vòng 7 ngày tới (21/8 - 27/8), 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số giàu sang, đời rẻ sang trang mới, tiền của đầy nhà, tiêu pha mãi không hết

Cát Tinh chiếu mệnh, trong vòng 7 ngày tới (21/8 - 27/8), 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số giàu sang, đời rẻ sang trang mới, tiền của đầy nhà, tiêu pha mãi không hết

Trong vòng 7 ngày tới (21/8 - 27/8) này, top 3 con giáp dưới đây dự đoán có vận mệnh cực kỳ tốt đẹp, tài lộc đi lên "như diều gặp được gió to"

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tâm linh tử vi 3 tuổi may mắn được thần Tài vẽ lối kiếm tiền 3 con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc