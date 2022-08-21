Dự báo 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2022: 3 con giáp được Thần Tài thả núi vàng, trúng số liền tay, rinh ngay tiền tỷ, tài lộc bội thu, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền

Tài vận của tuổi Tỵ được cải thiện đáng kể trong thời gian từ giờ đến 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2022 nhờ Ngọc Hoàng "mở sổ vàng". Thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, bạn còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Ngoài ra, nhân duyên khác giới của bạn vượng lên trông thấy. Người độc thân thường xuyên nhận được lời thăm hỏi, làm quen đến từ người khác. Không cần người khác giới thiệu, bạn cũng có thể tự tìm được người phù hợp với mình. Nếu đang ấp ủ tình cảm với ai thì bạn cũng nên tranh thủ thời điểm này để bày tỏ lòng mình.

Người tuổi Thìn tính cách độc lập, con giáp này biết rằng không thể ỷ lại vào người khác, phải tự mình phấn đấu nên có chí tiến thủ rất cao, bỏ rất nhiều công sức vào công việc. Con giáp này rất giỏi trong việc quản lý việc thu chi và biết tận dụng thời gian rỗi rãi để tăng cường kỹ năng của bản thân nhằm thu được nguồn thu nhập tốt hơn.

Thời gian 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2022, người tuổi Thìn được Thần Tài ưu ái, nên tài khí hưng phát do đó các cơ hội phát tài liên tiếp đến với con giáp này. Thu nhập của người tuổi Dần tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch 2022, một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Ngọ, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Tuổi Ngọ nhận được tin vui bất ngờ nhờ chơi trò may rủi vào 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch. (Ảnh minh họa: Internet)

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Chính Tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng, trong khi Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm