Tử 1/10 - 11/10, người tuổi Mão làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây.Vận may của người tuổi Mão sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Trong thời gian này tuổi Mão sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Tử vi từ ngày 1/11 - 10/11 cho biết, tuổi Dần sẽ bước vào thời điểm gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh. Còn nếu được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy làm tốt nhất có thể, cơ hội sẽ rộng mở ngay trước mặt bạn đó. Nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Dần sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui.

Công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Dần không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt. Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Dần sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn thông minh, tài giỏi, thích tự do và luôn sáng tạo mọi lúc mọi nơi. So với những con giáp khác, tuổi Sửu thường gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ sự linh hoạt và lanh lợi của mình. Từ ngày 1/11 - 10/11, tuổi Sửu sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa.

Tử vi cho biết, tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng. Bước vào khoảng thời gian này mọi sự của Sửu sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về. Sửu sẽ gặp may mắn về sự nghiệp, dễ được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Cuộc sống của tuổi Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Sửu sẽ có thêm một hướng phát triển mới. Vận may của tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng, công việc không chỉ suôn sẻ thuận lợi mà tài vận còn dồi dào. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu hãy nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Cuộc sống của tuổi Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Sửu sẽ có thêm một hướng phát triển mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.