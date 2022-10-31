Tử vi dự đoán 7 ngày tới, vận trình của con giáp Mùi bùng nổ, từ nghèo thành giàu, đường tài lộc suôn sẻ, tài sản kếch xù, cuộc sống tươi đẹp sẽ đến với bạn. Nếu bạn thực sự nắm bắt cơ hội này, quý nhân sẽ nhận được của cải, may mắn được đào hoa, danh lợi, tài lộc vượng phát, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bạo chúa giàu có, quyền uy.

Tử vi con giáp nói rằng, người tuổi Mùi không chỉ thông minh mà còn rất giỏi vận dụng những gì đã học để giải quyết vấn đề trơn tru, linh hoạt. Con giáp này khá cẩn thận, không thích khoe khoang nên tất cả những gì làm được đều thể hiện ra trước mắt và được mọi người công nhận.

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con Ngựa dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Ngọ cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình. Vì vậy, bản mệnh luôn không ngừng nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.

Đúng 7 ngày tới, con giáp Ngọ vận khí hanh thông, vận trình hanh thông, mọi việc hanh thông, trên đường sắp tới sẽ có thêm một số động lực mới và một số điều mới mẻ. Cơ hội phát triển sẽ được thêm vào. Chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc thì trước cuối năm sẽ có của cải, gia đình sung túc.

Ngọ chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ. Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Ngọ rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên. Bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Ngọ rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp nhanh nhẹn, khôn khéo và cực thông minh. Dẫu không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng chính Dậu sẽ tự mình làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Họ thăng tiến liên tục, sự nghiệp phất lên nhanh chóng khiến ai cũng kiêng nể. Trong 7 ngày tới đây, người tuổi Dậu sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó.

Người tuổi Dậu có thêm quý nhân hỗ trợ, không còn đơn độc trên con đường sự nghiệp. Nhờ đó họ càng có thêm dũng khó để phấn đấu, đem lại thành công, có thể xử lí mọi rắc rối mà không chịu nhiều tổn thất. Con giáp này không còn phải lo lắng, muộn phiền, gia đình làm ăn phát đạt, tiền tiêu không thiếu.

Người tuổi Dậu sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Họ sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đi đúng hướng Dậu sẽ ngày càng giàu sang, cuối năm viên mãn. Công việc làm ăn của người tuổi Dậu sẽ càng khởi sắc và nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.

Người tuổi Dậu sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Họ sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.