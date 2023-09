Đúng giờ Tý ngày mai 23/9: CÁT TINH nâng đỡ, THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này thăng quan tiến chức, cơ hội trong tay, biết nắm bắt vận trình nhanh chóng lên hương, cát khí vây quanh, đào hoa vượng sắc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 23/9/2022 ngày mai, tam hợp phù trợ, tuổi Ngọ luôn rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, con giáp này cũng đừng quá mức nóng vội.

Chính Tài mang tới vận may trong làm ăn, kinh doanh cho người tuổi Ngọ đang theo đuổi các mục tiêu tiền bạc trong những tháng này. Bạn không quá tin vào việc may rủi nên luôn nỗ lực hết sức mình và có thể nói lúc này công sức của bạn đang được đền đáp.

Chính Tài mang tới vận may trong làm ăn, kinh doanh cho người tuổi Ngọ đang theo đuổi các mục tiêu tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Về công việc, ngày mai máu nghệ sĩ lên cao, bạn sẽ có được màn trình diễn xuất sắc nếu đi theo con đường nghệ thuật. Đối với những ai quá nhút nhát có thể bạn sẽ có được bước đột phá. Ngày mai may mắn sẽ đến với những ai làm nghề viết lách, hội họa, nghệ thuật,... sẽ được thỏa sức đắm chìm trong cảm xúc tình cảm và suy nghĩ của mình.

Thực Thần mang lại niềm vui và tiếng cười cho con giáp tuổi Hợi và nhờ đó năng lượng của bạn có sức lan tỏa rõ rệt. Có rất nhiều người bị hấp dẫn từ nụ cười và cử chỉ của bạn nữa đấy.

Nhờ có Tam Hợp vun vén mà con giáp tuổi Hợi độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Thực Thần mang lại niềm vui và tiếng cười cho con giáp tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Sáu ngày 23/9/2022 ngày mai, tuổi Tỵ có một ngày gặp nhiều may mắn. Người làm việc tự do có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định và triển vọng trong tương lai. Hãy tiếp tục cố gắng hướng tới đích đã đặt ra.

Thiên Tài mang tới vận may liên quan tới tiền bạc, bạn may mắn nhận được phần thưởng hoặc nhận được khoản tiền lớn từ ai đó mà không cần nỗ lực nhiều. Con giáp tuổi Tỵ cẩn thận với cái bẫy đi kèm theo đó, do vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tham lam.

Thiên Tài mang tới vận may liên quan tới tiền bạc, bạn may mắn nhận được phần thưởng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo