Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ): Ngày nhiều hỷ sự, 3 con giáp này được dự đoán trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, ngày một vượng sắc, thu nhập khả quan, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 20:25

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này được dự đoán trúng số đổi đời, xoay chuyển càng khôn, vận trình vượng sắc, tình duyên trên đà tiến triển.

Tuổi Tý

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý được tận hưởng một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Bạn sẽ được giới thiệu cho nhiều nhiệm vụ giúp phát huy năng lực. Hãy tự tin nắm bắt thời cơ thuộc về mình nhé

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh có những hoạt động gần gũi hơn với thiên nhiên để cải thiện sức khỏe. Việc này sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất, tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng các mối quan hệ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ): Ngày nhiều hỷ sự, 3 con giáp này được dự đoán trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, ngày một vượng sắc, thu nhập khả quan, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần đón tin vui tài lộc bất ngờ trong 2 ngày cuối tuần. Những khoản tiền cứ liên tục đổ về túi con giáp này, đó có thể khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái, khoản thưởng nóng, hay cơ may trúng thưởng trúng số hiếm có.

Số tiền có được, dù nhiều hay ít, bạn cũng nên sử dụng chúng vào đúng mục đích, đừng vội tiêu xài phung phí. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ giúp ích cho bạn trong lúc này.

Cục diện ngũ hành tương sinh sẽ hỗ trợ tuổi Dậu có những cách thức phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm hiện tại. Có thể lâu nay con giáp này đang làm sai cách nên để quan hệ của hai người đi lạc hướng mất.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ): Ngày nhiều hỷ sự, 3 con giáp này được dự đoán trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, ngày một vượng sắc, thu nhập khả quan, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Cục diện ngũ hành tương sinh sẽ hỗ trợ tuổi Dậu có những cách thức phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có cát tinh mà tâm trạng của tuổi Ngọ hai ngày cuối tuần đầy tích cực và thoải mái, con giáp này tự tin hơn bao giờ hết và luôn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Vậy thì đây chính là cơ hội để bản mệnh ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó.

May mắn hơn là đường công danh sự nghiệp của bản mệnh vẫn tiến triển thuận lợi. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, con giáp này luôn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, đạt được mọi chỉ tiêu được giao, được cấp trên đánh giá cao và có thể trao thêm trọng trách trong tương lai.

Tuổi Ngọ và người ấy ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chuyện tình cảm thăng hoa lên những nấc thang mới, hãy sẵn sàng để về chung một nhà đi thôi.  

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ): Ngày nhiều hỷ sự, 3 con giáp này được dự đoán trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, ngày một vượng sắc, thu nhập khả quan, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Tuổi Ngọ và người ấy ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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