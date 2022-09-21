Cuối ngày mai 22/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, QUÝ NHÂN phù trợ, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, may mắn hết phần thiên hạ, tiền tài ngập lối, tình duyên vượng sắc

Nhờ Chính Ấn bảo trợ, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý khá vững vàng, càng làm càng hăng say bởi bản mệnh tìm ra được cách thứ hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Người thân cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Rất có thể ngày mai những người tuổi này còn có cơ hội gặp quý nhân và được trao cơ hội thăng tiến bất ngờ. Bạn đang có nhiều lợi thế sẵn có nên hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn. Hãy nhớ, khi bản mệnh chăm chỉ và nỗ lực hết mình ở hiện tại thì không phải lo lắng quá nhiều về tương lai.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 22/9/2022, cát tinh hỗ trợ cho mọi việc tuổi Thìn tiến hành trong ngày mai thêm phần hanh thông, thuận lợi. Có thể có ai đó tương trợ, chỉ cho con giáp này cách thức phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc hiện tại.

Trong ngày lục hợp, tuổi Thìn nếu có gì bày tỏ thì nên nói ra vì ý kiến của con giáp này dễ nhận được sự đồng cảm, nhận được hưởng ứng. Bản mệnh chỉ cần giải thích vấn đề một cách đơn giản và rõ ràng mà thôi.

Cục diện Thổ Kim tương sinh mang tới sự hỗ trợ về tiền bạc hoặc tinh thần từ người bạn hoặc một người thân cho con giáp này. Bản mệnh có thể cảm thấy an yên, được thoải mái bày tỏ lòng mình khi ở bên cạnh đối phương.

Trong ngày lục hợp, tuổi Thìn nếu có gì bày tỏ thì nên nói ra vì ý kiến của con giáp này dễ nhận được sự đồng cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Tị trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những cố gắng của bạn không hề uổng phí, cấp trên đều có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác.

Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này.

Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo