Cuối ngày hôm nay 21/9: THIÊN TÀI trợ mệnh, THẦN PHẬT soi đường cho 3 con giáp này công danh thành toại, cầu được ước thấy, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng, một bước lên mây, vận trình đỏ thắm

Do Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu tạo dựng được uy tín của mình với mọi người, một phần là nhờ vẻ bên ngoài tỉnh bơ và không kém phần hờ hững. Bản mệnh có tài chỉ huy, sự quyết đoán của bạn hoàn toàn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công xuất sắc .

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời hạn chăm sóc đến mái ấm gia đình. Bạn biết rằng đó mái ấm gia đình sẽ luôn ủng hộ mình, giúp mình vượt qua mọi sóng gió bên ngoài

Tử vi cho biết, vận trình của tuổi Sửu vào thứ 4 sẽ có nhiều may mắn. Việc bạn mong chờ bấy lâu nay sẽ có kết quả hoặc có phương hướng giải quyết.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay nhờ có Chính Tài chiếu mệnh. Nếu làm nhân viên, bạn sẽ được lãnh đạo yêu mến và thưởng nóng cho những cố gắng suốt thời gian qua. Nếu làm ăn buôn bán, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng.

Nếu là người kinh doanh lương thiện, bạn nhận được sự tin yêu của nhiều người mua. Đây chính là cơ sở để bạn làm ăn ngày càng phát đạt trong tương lai. Dù có làm ăn lớn thế nào đi chăng nữa cũng đừng quên mục tiêu tốt đẹp bắt đầu của mình

Hôm nay bản mệnh đón tin mừng về nhân duyên, như bàn tính chuyện hôn nhân hoặc gặp được người trong mộng. Nếu chưa có người yêu thì bạn nên tới các buổi gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì có thể gặp được nhân duyên của mình trong những dịp đó.

Hôm nay bản mệnh đón tin mừng về nhân duyên, như bàn tính chuyện hôn nhân hoặc gặp được người trong mộng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ có Nhị Hợp phù trợ, hôm nay là một ngày thích hợp làm ăn với người tuổi Mùi. Những ai kinh doanh, đầu tư nên xúc tiến quan hệ hợp tác với đối tác, đừng chần chừ, do dự quá lâu, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Về phần tài lộc trong ngày thì không có gì phải nghĩ ngợi, con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhiệt tình với nhiệm vụ được giap thì sẽ có thu nhập xứng đáng. Một vài người có thêm thu nhập bên ngoài nhưng không đáng kể vì vậy vẫn nên tập trung vào công việc chính.

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi hài hòa vì bản mệnh biết cách tĩnh tâm và giải tỏa căng thẳng, không mang việc về nhà hay trút áp lực lên người thân. Buổi tối hãy ở bên gia đình và trò truyện với nhau thật vui vẻ nhé.

Nhờ có Nhị Hợp phù trợ, hôm nay là một ngày thích hợp làm ăn với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo