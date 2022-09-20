10 ngày cuối tháng 9/2022: Chúc mừng 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thăng quan tiến chức, của ăn của để đầy nhà, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 20:25

Chúc mừng 3 con giáp 10 ngày cuối tháng 9 được dự đoán sẽ vét hết may mắn thiên hạ, công danh rực sáng, thu nhập khởi sắc, vận trình thăng hoa.

Tuổi Sửu

Công việc: Nhờ may mắn gặp được Quý Nhân trong tuần này mà người tuổi Sửu có cơ hội nhận được lời khuyên bổ ích từ cấp trên, đồng thời còn nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp xung quanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc gia tăng đáng kể vào các ngày trong tuần. Ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, ít người đến nợ tiền hàng, có lượng khách quen ổn định ủng hộ đều đều. Một số người có tin vui trong công việc cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tài lộc, làm tốt thì được thưởng, đó là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên các bạn nên cẩn thận kẻo làm rơi tiền hoặc mất tiền oan nhé, đừng có tin người quá vội.

Vận trình tình duyên nở rộ, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, hóa giải không ít hiểu lầm. Người độc thân được không ít người theo đuổi cho nên cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá cao, thậm chí đôi bên còn nguyện cùng nắm tay nhau đi tới cuối con đường hạnh phúc.

10 ngày cuối tháng 9/2022: Chúc mừng 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thăng quan tiến chức, của ăn của để đầy nhà, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc - Ảnh 1
Vận trình tình duyên nở rộ, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, hóa giải không ít hiểu lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện báo hiệu một tuần rực rỡ ở phương diện tình cảm với người tuổi Tuất. Thời điểm này, nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều. Cơ hội là do mình tạo ra, đừng mãi bị động mà để vuột mất hạnh phúc của mình.

Tuần này người tuổi Tuất còn được tài tinh chiếu mệnh nên vận trình tài lộc cực vượng, nguồn thu đến từ công việc chính mà các nguồn thu phụ cũng có dấu hiệu tăng mạnh. Nhất là với người làm ăn kinh doanh, mọi việc thuận lợi, tiền vào như nước. Với người làm công ăn lương thì có thể sẽ phải vất vả hơn một chút nhưng thành quả nhận được rất đáng mừng.

10 ngày cuối tháng 9/2022: Chúc mừng 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thăng quan tiến chức, của ăn của để đầy nhà, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc - Ảnh 2
Tuần này người tuổi Tuất còn được tài tinh chiếu mệnh nên vận trình tài lộc cực vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuần mới tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần cứu giúp nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Bạn sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Từ công việc đến tật ách tai ương đều được giải trừ tai họa, gặp hung đều hóa cát, bình an vô sự.

Đường công việc may mắn hơn người, có cát tinh trợ lực nên Dần làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Mọi việc khiến bạn đau đầu sẽ được giải quyết sớm ngay trong tuần này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm của người đã có gia đình ổn định, còn người độc thân gặp được mối nhân duyên tốt lành trong ngày thứ Sáu do gặp Đào hoa và Quý Nhân phù trợ. 

10 ngày cuối tháng 9/2022: Chúc mừng 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thăng quan tiến chức, của ăn của để đầy nhà, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc - Ảnh 3
Đường công việc may mắn hơn người, có cát tinh trợ lực nên Dần làm gì cũng tự tin - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay 20/9: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhiều tin vui, may mắn đến bất ngờ, cát lộc từ trên trời rơi xuống, bản mệnh của cải dư dôi, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

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