Qua đêm nay 20/9: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhiều tin vui, may mắn đến bất ngờ, cát lộc từ trên trời rơi xuống, bản mệnh của cải dư dôi, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Theo tử vi thứ 4 ngày 21/9/2022, Chính Tài nâng đỡ khiến người tuổi Dần được tận hưởng một ngày sung túc. Bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân tìm được người yêu phù hợp với mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Người đã có đôi có cặp luôn có sự kết hợp ăn ý đặc biệt, chỉ thông qua ánh mắt là biết được đối phương nghĩ gì.

Một vài người có thể còn được người thân ủng hộ trên lĩnh vực tài chính để khởi nghiệp. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình đã chọn. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển nếu cố gắng hết sức mình.

Vận trình tình cảm hạnh phúc ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra thuận lợi và dễ dàng. Mọi vấn đề rắc rối trước kia đều được giải quyết triệt để, từ đó mở ra nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” cho bản mệnh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Bên cạnh công việc chính thì con giáp này còn thu về cho mình một khoản thu nhập rủng rỉnh từ những dự án đầu tư nhỏ lẻ mà bản mệnh hùng vốn để thực hiện cùng bạn bè.

Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khá khởi sắc. Con giáp này luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự, chia sẻ với người ấy nhé. Đôi bên cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn nhiều.

Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khá khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi phương Đông dự báo, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi vượng phát rõ ràng. Mọi việc tiến triển vô cùng suôn sẻ, nếu tranh đua về địa vị trong công việc thì có thể giành lợi thế về mình. Hơn thế nữa con giáp này có tài năng lại gặp may mắn nên cơ hội cao hơn hẳn các người khác.

Hãy nhớ càng lên cao thì trách nhiệm, áp lực càng nặng nề và điều tiếng cũng nhiều hơn nên bản mệnh đặc biệt phải thận trọng. Bên cạnh việc giữ mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp thì người tuổi Hợi cũng phải không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, trau dồi kiến thức kỹ năng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc rõ rệt. Người độc thân gây ấn tượng tốt trong mắt người khác phái nhờ biết cách trau chuốt ngoại hình của mình hơn so với trước đây.

Vận trình tình cảm khởi sắc rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo