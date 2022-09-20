Bước qua ngày hôm nay 20/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' tiền về, nhân duyên gắn kết, gia đạo hài hòa

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 13:25

Chỉ cần bước qua hôm nay 20/9, khổ tận cam lai 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình tươi thắm, tiền - tình viên mãn, đào hoa vượng sắc.

Tuổi Dậu

Công việc trong ngày mai bạn hoàn toàn dựa vào chính mình. Bản thân chăm chỉ, tự trưởng thành thì mới có được thành công trong sự nghiệp. Với mọi việc phải mạnh mẽ dám mạo hiểm thì mới thu về thành công.

Vận tài lộc của những tuổi Dậu làm nghề y, nghề thầy cô, y sỹ… sẽ rất thuận lợi trong ngày mai. Nếu bạn làm việc tốt thì công việc sẽ càng xuất sắc, từ đó thúc đẩy vận tài lộc. Bạn đem tới sự tin tưởng vô đối với đồng nghiệp xung quanh.

Tam Hợp hỗ trợ cho những cặp đôi tuổi Dậu lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian tới hoặc các cặp vợ chồng nhận tin vui bầu bí. Bạn rất háo hức vì cuộc sống của mình sắp bước sang một trang mới.

Bước qua ngày hôm nay 20/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' tiền về, nhân duyên gắn kết, gia đạo hài hòa - Ảnh 1
Vận tài lộc của những tuổi Dậu làm nghề y, nghề thầy cô, y sỹ… sẽ rất thuận lợi trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của Mùi đang có những bước tiến triển vô cùng tốt đẹp trong thứ Tư này. Những cố gắng bấy lâu nay của bạn đã được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Ngoài ra, công việc thu về nhiều kết quả vượt mong đợi khiến con giáp này được đề bạt, thăng tiến lên một chức vụ mới. 

Thực Thần mang tới lời mời ăn uống, gặp gỡ thú vị với bạn bè, người tuổi Mùi hãy nhận lời ngay nhé. Ngoài việc kiếm tiền thì việc duy trì những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khiến tinh thần của bạn trở nên tốt hơn rất nhiều đấy.

Gia đạo của Mùi trong ngày khá an bình, mọi người trong gia đình có quãng thời gian quây quần bên nhau khiến mọi khó khăn mà bạn đã phải trải qua trong ngày như ‘gió thoáng qua tai’. Con giáp này sẽ được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng để bạn vững bước trong chặng đường sắp tới.

Bước qua ngày hôm nay 20/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' tiền về, nhân duyên gắn kết, gia đạo hài hòa - Ảnh 2
Sự nghiệp của Mùi đang có những bước tiến triển vô cùng tốt đẹp trong thứ Tư này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó, nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ.

Bên cạnh đó, quý nhân xuất hiện mang đến những thuận lợi trong vận trình công việc của con giáp này. Bản mệnh được che chở nên dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước mắt, mang lại cơ hội để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Quan trọng là tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có gì là không thể cả.

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Người thân cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Bước qua ngày hôm nay 20/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' tiền về, nhân duyên gắn kết, gia đạo hài hòa - Ảnh 3
Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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