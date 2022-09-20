Cuối ngày mai 21/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận xui rủi bủa vây, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp đào hoa xấu, tình duyên không thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 09:22

Cuối ngày mai, 3 con giáp này được cảnh báo xui rủi bủa vây, vận trình không suôn sẻ, đào hoa xấu, nhân duyên trên bờ vực tan vỡ.

Tuổi Mùi

Dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Mùi hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn, nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc trong tương lai đấy.

Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, vì thế, bạn không nên ép buộc người khác nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Hãy tìm cách để thuyết phục mọi người tin tưởng vào ý kiến của bạn.

Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh do đó không được lơ là chủ quan. Nhất là ai đang bị bệnh thì luôn phải tự tìm cách bảo vệ bản thân đấy nhé.

Cuối ngày mai 21/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận xui rủi bủa vây, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp đào hoa xấu, tình duyên không thuận lợi - Ảnh 1
Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh do đó không được lơ là chủ quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sửu Ngọ Tương Hại khiến con giáp tuổi Ngọ đánh giá mọi thứ tiêu cực, bạn thiếu đi sự tin tưởng. Bản mệnh cần cho mình thời gian để có thể nắm bắt một ý tưởng nào đó. Hãy học cách tin tưởng chính mình, bởi mọi việc đều cần đến một tiến trình cụ thể thay vì sự vội vàng, hấp tấp.

Người tuổi Ngọ đang cảm thấy quá tải vì quá nhiều những trọng trách đổ lên vai mình dưới sự tác động của Tỷ Kiên. Hãy tìm cho mình một địa điểm để thư giãn và tạm gác những trọng trách ấy lại, nếu không bạn sẽ mệt mỏi lắm đấy.

Kim khí vượng cho thấy sức khỏe không được tốt, cũng là lời nhắc nhở bạn nhớ rằng sức khỏe là vốn quý, đừng chủ quan nữa, hãy thực sự dành thời gian chăm sóc cho chính mình đi. Đừng để khi đổ bệnh rồi các kế hoạch bị dở dang thì bạn có muốn làm thêm việc này, việc kia cũng không được.

Cuối ngày mai 21/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận xui rủi bủa vây, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp đào hoa xấu, tình duyên không thuận lợi - Ảnh 2
Sửu Ngọ Tương Hại khiến con giáp tuổi Ngọ đánh giá mọi thứ tiêu cực, bạn thiếu đi sự tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Phá cảnh báo tuổi Thìn cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn. Trong ngày hôm nay, bạn làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc, chớ nên nhẹ dạ cả tin kẻo hỏng việc.

Dưới tác động xấu của Tỷ Kiên, bạn có thể cảm thấy bất ngờ hoặc suy sụp vì những người tưởng như thân thiết có thể quay lưng với mình. Song cho dù có rơi vào hoàn cảnh nào, bạn cũng cần phải giữ những suy nghĩ lạc quan, coi như đây là cơ hội nhìn rõ người tốt, kẻ xấu.

Ngũ hành xung khắc cho thấy vợ chồng bạn lúc này khó tìm được tiếng nói chung, ngay cả một vấn đề đang hot trên mạng xã hội hai người cũng có thể vì bất đồng mà cãi nhau. Nhất là khi bạn cứ cho rằng mình đúng vào gân cổ lên cãi để bảo vệ ý kiến của mình cho bằng được.

Cuối ngày mai 21/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận xui rủi bủa vây, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp đào hoa xấu, tình duyên không thuận lợi - Ảnh 3
Ngũ hành xung khắc cho thấy vợ chồng bạn lúc này khó tìm được tiếng nói chung - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 20/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 20/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Cuối ngày mai, 3 con giáp này được cảnh báo xui rủa bủa vây, làm gì cũng khó khăn trắc trở, tài chính lao dốc, gia đạo nhiều chuyện không vui.

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