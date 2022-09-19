Cuối ngày mai 20/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 11:22

Cuối ngày mai, 3 con giáp này được cảnh báo xui rủa bủa vây, làm gì cũng khó khăn trắc trở, tài chính lao dốc, gia đạo nhiều chuyện không vui.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có chút khó khăn. Tuy người tuổi này đã làm tốt việc của mình, song công việc không mang lại hiệu quả cao nếu bản mệnh không có kế hoạch phân chia công việc hợp lý. Ngoài ra, ngày mai không thích hợp với việc bạn có bất kỳ khoản đầu tư nào, bất kể hoạt động dài hạn hay ngắn hạn, đều dễ mang đến cho bạn nguy cơ phá sản.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bấp bênh. Do đó, con giáp này cần nên thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tài chính. 

Thủy – Hỏa bất dung lại cảnh báo chuyện tình cảm cũng có nhiều điều bất ổn khiến tuổi Thân phải lưu ý. Thời gian này khá nhạy cảm với những cặp đôi, vì vậy hãy cẩn thận trong lời nói để không làm tổn thương lẫn nhau.

Cuối ngày mai 20/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 1
Thủy – Hỏa bất dung lại cảnh báo chuyện tình cảm cũng có nhiều điều bất ổn khiến tuổi Thân phải lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra tương đối trở ngại và trắc trở. Dự đoán người tuổi này sẽ có một vài tranh chấp về lợi ích trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Tử vi cho biết, bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình thay vì tranh cãi đúng sai. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm nhanh chóng. Việc kiếm tiền trong ngày khá là khó khăn nên tốt nhất là con giáp này cần thay đổi thói quen chi tiêu hoang phí và học cách tiết kiệm hơn để không rơi vào cảnh “cháy túi”. 

Thủy – Thổ xung khắc, mối quan hệ tình cảm hiện tại có chút thăng trầm và sóng gió. Nhân hai ngày cuối tuần, bạn và người ấy nên có khoảng thời gian ngồi lại với nhau làm rõ quan điểm để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Cuối ngày mai 20/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 2
Thủy – Thổ xung khắc, mối quan hệ tình cảm hiện tại có chút thăng trầm và sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày Tý Ngọ Tương Xung, người tuổi Ngọ có thể gặp phải những rắc rối không đâu do cách cư xử thiếu tinh tế của mình. Bạn nhiệt tình với công việc nhưng đôi khi tính cách thẳng thắn quá mức cần thiết lại không có lợi trong mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Kiếp Tài còn khiến con giáp này để xảy ra sai sót trong chuyện tiền bạc do tính chủ quan của mình. Làm gì cũng cần phải tính toán trước sau, đề phòng bất trắc, chớ thấy tiền bạc dư dôi mà chi tiêu hoang phí, vung tay quá trán. Hãy để cho mình một khoản tiết kiệm đề phòng khi gặp chuyện không như ý.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều vấn đề rắc rối. Người độc thân thất bại hết lần này tới lần khác trong việc tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc cho mình. Người đã kết hôn dự báo sẽ có xung khắc trong mối quan hệ tình cảm với người ấy.  

Cuối ngày mai 20/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 3
Vận trình tình cảm gặp nhiều vấn đề rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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