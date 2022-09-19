Đúng khuya nay 19/9: NGỌC HOÀNG ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc bùng nổ, vận trình không việc gì khó, thuận lợi hanh thông, tình duyên thắm nở

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dần diễn ra dễ dàng và không gặp trở ngại nào. Người tuổi này có thể vận dụng trí thông minh và tài lẻ của mình trong công việc. Thế nhưng, bản mệnh vẫn còn phụ thuộc và mọi người mà chưa có sự độc lập trong lối tư duy.

Thiên Tài mang đến tin vui cho con giáp tuổi Dần có cơ hội cải thiện tình hình tài chính của mình. Nếu bạn muốn đi mua sắm thì hôm nay là một ngày thích hợp, bởi vì các chương trình giảm giá có thể đem đến cho bạn cơ hội tậu những món mà mình thích với giá hời.

Nhờ Tam Hợp mà những căng thẳng của tuổi Dần với một nửa của mình hôm nay sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ, niềm tin đang được gây dựng lại vì thế bạn cũng phải nỗ lực từng bước nhỏ một nhé. Người độc thân lúc này hứa hẹn sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với người khác giới.

Nhờ Tam Hợp mà những căng thẳng của tuổi Dần với một nửa của mình hôm nay sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong khuya nay không mấy khó khăn phức tạp. Song, bản mệnh cũng nên thận trọng trong từng suy nghĩ lẫn hành động của bản thân để tránh những tai họa không đáng có.

Hôm nay Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tỵ trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ sẽ giúp bạn thu được một nguồn lợi kha khá.

Thứ Hai này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Tỵ về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thứ Hai này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Tỵ về phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thiên Ấn nâng đỡ để người tuổi Thìn tự tin thực hiện những dự định của mình theo kế hoạch mà không có ai ngăn trở. Quan trọng là dù có những khó khăn nhất định nhưng vẫn có bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ để ạn hoàn tất nhiệm vụ của mình.

Hỏa - Thổ tương sinh dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh đang ổn định, có thể bạn tìm được sự hỗ trợ của người bác sĩ có tâm, họ nhiệt tình giúp bạn tự mình tìm cách cải thiện thể lực, uống đúng thuốc và đảm bảo được chế độ ăn lành mạnh, gia tăng sức đề kháng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Bạn nhận được nguồn động lực to lớn cũng như tình cảm chân thành mà người ấy dành cho mình. Người độc thân tìm được người yêu do sự giới thiệu của gia đình.

Hỏa - Thổ tương sinh dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh đang ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo