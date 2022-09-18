Cuối ngày mai 19/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính lao dốc, vận trình nhiều trắc trở

Tử vi ngày mới cho biết cục diện Thân Tị Tương Phá sẽ có ảnh hưởng không mấy tích cực đến vận trình của người tuổi Thân trong ngày chủ nhật này. Tình cảm anh em, bạn bè mâu thuẫn, nảy sinh những tranh chấp khó hòa giải.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thiếu sự thoải mái. Không khí gia đình luôn ở trong tình trạng nặng nề vì khoảng cách mà hai người vô tình tạo ra cho nhau. Lúc này, hãy giữ cho bản thân được bình tĩnh, cùng ngồi xuống nói rõ mọi chuyện thì may ra mới cứu vãn được tình yêu này.

Lại thêm Thương Quan giáng mệnh, bản mệnh có thể vì một bước đi sai lầm mà khiến cho cả sự nghiệp bị sụp đổ. Hãy lấy đó là lời cảnh báo bạn cần phải luôn tỉnh táo, tính toán một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Vận trình tình cảm thiếu sự thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy đầu tuần ngày 19/9/2022 ngày mai , tuổi Tý vấp phải cục diện Ngọ Tý tương xung nên công việc sẽ khó bề suôn sẻ như ý muốn. Bản mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi nóng nảy thái quá, hành động hấp tấp dễ gây mất lòng.

Ngày mai, những mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên đôi khi không tránh khỏi vì những ý kiến bất đồng, con giáp này khăng khăng cho rằng mình đúng và người kia cũng vậy. Nhưng bản mệnh đừng đi quá xa nếu không muốn đường tiến thân của mình bị ảnh hưởng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Tử vi ngày mới cho thấy có điềm báo mâu thuẫn và bất hoà trong đời sống gia đình. Điều này đòi hỏi tuổi Tý phải có sự khéo léo, nhẫn nhịn khi giải quyết các tình huống xảy ra, tránh chuyện nhỏ xé lớn.

Ngày mai, những mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên đôi khi không tránh khỏi vì những ý kiến bất đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi ngày mai, chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Dần sẽ phải chịu không ít thiệt thòi trong ngày thứ hai này. Bạn cần hành xử thận trọng, đề phòng kẻ tiểu nhân luôn có ý hãm hại ẩn đâu đó xung quanh bạn. Chỉ một sai sót nhỏ thôi, những nỗ lực cố gắng của bạn trong phút chốc rơi vào tay của kẻ khác đó.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Điềm báo có hoạ hao tài tốn của nhắc nhở con giáp này cần lưu ý hơn tới vấn đề kiểm soát tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có vài biến động. Nếu như con giáp này còn tiếp tục không tôn trọng người bạn đời của mình thì trước sau cũng hối hận. Hạnh phúc chính là biết trân trọng những thứ xung quanh mình chứ không phải là đi tìm những điều xa vời.

Dần sẽ phải chịu không ít thiệt thòi trong ngày thứ hai này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo