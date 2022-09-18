Cuối ngày hôm nay 18/9: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 09:34

Cuối ngày hôm nay, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường, công danh nhiều trắc trở, khó khăn, tình duyên lận đận đủ đường.

Tuổi Thìn

Ngày Tuất Thìn Tương Xung, người tuổi Thìn có điềm báo vướng họa thị phi trong ngày chủ nhật này. Có thể quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hoặc đối tác xuất hiện những quan điểm trái ngược dẫn đến cãi vã; hoặc đôi bên có hiềm khích từ trước, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ, khiến mọi chuyện từ bé xé ra to.

Song nếu bạn cứ để cái tôi của mình lên trên, cư xử cá nhân như vậy thì chỉ thiệt mình, chuốc thêm bực bội vào người chứ chẳng được gì. Có lẽ bạn cần được nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, tới những nơi yên tĩnh để thả lỏng tinh thần, tìm chuyện vui, chuyện tốt để sớm giải tỏa tâm trạng.Ngày Tuất Thìn Tương Xung, người tuổi Thìn có điềm báo vướng họa thị phi trong ngày chủ nhật này. Có thể quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hoặc đối tác xuất hiện những quan điểm trái ngược dẫn đến cãi vã; hoặc đôi bên có hiềm khích từ trước, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ, khiến mọi chuyện từ bé xé ra to.

Cuối ngày hôm nay 18/9: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 1
Ngày Tuất Thìn Tương Xung, người tuổi Thìn có điềm báo vướng họa thị phi trong ngày chủ nhật này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng CN ngày 18/9/2022 hôm nay, hung tinh giáng mệnh, tuổi Thân có thể vì một bước đi sai lầm mà cả sự nghiệp bị sụp đổ. Hãy lấy đó là lời cảnh báo để luôn tỉnh táo, tính toán một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Công việc của tuổi Thân không được suôn sẻ, thuận lợi. Vì mâu thuẫn lợi ích với người khác nên công sức của con giáp này không được công nhận. Mặc dù bản mệnh đã làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực hết sức và có trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao.

Người độc thân vẫn đang mải mê theo đuổi sự nghiệp cùng những thú vui cá nhân của riêng mình mà không buồn tìm kiếm nửa kia. Tình yêu chưa thực sự có sức hút với bạn vào thời điểm này, khi mà bạn còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, không gì ràng buộc. 

Cuối ngày hôm nay 18/9: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thân không được suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xuất hiện của Lục Xung dự báo ai đó có thể cứng đầu cứng cổ và khiến cho con giáp tuổi Dậu rất khó chịu. Thế nhưng ở một góc độ khác, sự nỗ lực và cống hiến của họ là điều mà bạn có thể học hỏi được đấy. Đừng phủ nhận mọi điểm tốt của họ chứ.

Thương Quan gây ra những phiền nhiễu không mong muốn mà con giáp tuổi Dậu chỉ thích thay đổi ngay lập tức. Thế nhưng, sự thay đổi hình thức không giúp thay đổi nội tâm. Thế nên, đừng đánh giá quá cao việc cần phải biến mình thành một ai đó. Đương nhiên nếu bạn muốn làm mới mình về hình thức thì điều đó lại hoàn toàn chính đáng nhé.

Ngày này ngũ hành xung khắc khiến con giáp này có thể gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, nhưng bạn phải lạc quan lên vì sẽ có cách giải quyết thỏa đáng. Tâm thái tích cực chính là yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ.

Cuối ngày hôm nay 18/9: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 3
Thương Quan gây ra những phiền nhiễu không mong muốn mà con giáp tuổi Dậu chỉ thích thay đổi ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này phúc khí hơn người, may mắn hanh thông, thuận lợi đủ đường, tiền tài về tay, lộc lá tá lả, bản mệnh chỉ có nhung lụa vinh hoa.

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