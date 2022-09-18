Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa

Người tuổi Ngọ được Tam hợp giúp sức nên có cơ hội bày tỏ tình cảm với một nửa mà bạn thầm thương trộm nhớ. Cơ hội thành công của bạn trong hôm nay rất cao đấy. Lúc này, vợ chồng cũng nên hâm nóng tình cảm trong ngày nghỉ nữa nhé.

Mộc sinh Hỏa nên các mối quan hệ xung quanh con giáp này cũng trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc mà không thể tập trung vào công việc.

Thiên Ấn cho thấy sáng tạo chính là lợi thế của con giáp tuổi Ngọ ngày hôm nay. Một chút hài hước, một chút linh hoạt trong cách vận dụng ý tưởng sẽ đem đến cho bạn những bước tiến thành công trong mọi công việc, đừng quên điều đó.

Thiên Ấn cho thấy sáng tạo chính là lợi thế của con giáp tuổi Ngọ ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 18/9/2022 hôm nay, cục diện tam hợp độ mệnh, tuổi Tuất vui mừng đón tin vui liên quan đến học hành, thi cử. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội được ký kết những hợp đồng hợp tác mới đầy triển vọng.

Có tài thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt con giáp này, chỉ cần bản mệnh hiểu rõ mình đang làm gì, giữ được sự bình tĩnh thì như vậy tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới thôi.

Ngũ hành tương sinh chỉ dẫn cho bản mệnh cách thức cải thiện sức khỏe phù hợp với cơ địa của mình. Bạn có thể thử bằng những thay đổi nhỏ thôi và theo thời gian sẽ thấy được những chuyển biến lớn hơn.

Có tài thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 18/9/2022 hôm nay, tuổi Tỵ sẽ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có thể phát huy hết tiềm năng cũng như tận dụng hết các ưu thế để xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác của con giáp này cũng được đánh giá cao. Ngoài kia không thiếu người tài nhưng người có đức thì không dễ dàng gặp được. Vì thế bản mệnh rất được lòng người. Khi có sự giúp sức từ nhiều người, đường công danh cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn nhiều.

Ngũ hành tương sinh báo tin mừng cho đường tình cảm của con giáp này. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tia sáng tình yêu của đời mình, dù bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi nhưng chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành thì chắc chắn có quyền được hưởng hạnh phúc thuộc về mình.

Ngũ hành tương sinh báo tin mừng cho đường tình cảm của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo