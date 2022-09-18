Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 08:50

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này phúc khí hơn người, may mắn hanh thông, thuận lợi đủ đường, tiền tài về tay, lộc lá tá lả, bản mệnh chỉ có nhung lụa vinh hoa.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Tam hợp giúp sức nên có cơ hội bày tỏ tình cảm với một nửa mà bạn thầm thương trộm nhớ. Cơ hội thành công của bạn trong hôm nay rất cao đấy. Lúc này, vợ chồng cũng nên hâm nóng tình cảm trong ngày nghỉ nữa nhé.

Thiên Ấn cho thấy sáng tạo chính là lợi thế của con giáp tuổi Ngọ ngày hôm nay. Một chút hài hước, một chút linh hoạt trong cách vận dụng ý tưởng sẽ đem đến cho bạn những bước tiến thành công trong mọi công việc, đừng quên điều đó.

Mộc sinh Hỏa nên các mối quan hệ xung quanh con giáp này cũng trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc mà không thể tập trung vào công việc.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Thiên Ấn cho thấy sáng tạo chính là lợi thế của con giáp tuổi Ngọ ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 18/9/2022 hôm nay, cục diện tam hợp độ mệnh, tuổi Tuất vui mừng đón tin vui liên quan đến học hành, thi cử. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội được ký kết những hợp đồng hợp tác mới đầy triển vọng.

Có tài thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt con giáp này, chỉ cần bản mệnh hiểu rõ mình đang làm gì, giữ được sự bình tĩnh thì như vậy tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới thôi.

Ngũ hành tương sinh chỉ dẫn cho bản mệnh cách thức cải thiện sức khỏe phù hợp với cơ địa của mình. Bạn có thể thử bằng những thay đổi nhỏ thôi và theo thời gian sẽ thấy được những chuyển biến lớn hơn.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa - Ảnh 2
Có tài thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 18/9/2022 hôm nay, tuổi Tỵ sẽ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có thể phát huy hết tiềm năng cũng như tận dụng hết các ưu thế để xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác của con giáp này cũng được đánh giá cao. Ngoài kia không thiếu người tài nhưng người có đức thì không dễ dàng gặp được. Vì thế bản mệnh rất được lòng người. Khi có sự giúp sức từ nhiều người, đường công danh cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn nhiều.

Ngũ hành tương sinh báo tin mừng cho đường tình cảm của con giáp này. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tia sáng tình yêu của đời mình, dù bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi nhưng chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành thì chắc chắn có quyền được hưởng hạnh phúc thuộc về mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh báo tin mừng cho đường tình cảm của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 18/9: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, vận trình nhiều tiến triển, tiền đổ về như thác, đường tình thêm thắm sắc

Đúng 12h trưa nay 18/9: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, vận trình nhiều tiến triển, tiền đổ về như thác, đường tình thêm thắm sắc

Đúng 12h hôm nay, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, cầu được ước thấy, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, tình - tiền viên mãn, thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 59 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng